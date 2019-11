Bertone anunció que deja la gobernación de Tierra del Fuego 8 días antes para asumir como diputada

La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, anunció hoy que renunciará al cargo ocho días antes de la finalización de su mandato para asumir como diputada, y que en ese período la titularidad del Poder Ejecutivo provincial será ejercida por el vicegobernador Juan Carlos Arcando.



La mandataria, que perdió sus chances de ser reelegida en el cargo en junio de este año, ocupará una banca en el Congreso tras ganar las elecciones nacionales en el distrito realizadas el 27 de octubre.



En tanto, el vicegobernador ejercerá como máxima autoridad de la provincia hasta el 17 de diciembre, fecha en la que se producirá la jura del gobernador electo, Gustavo Melella, actual intendente de la ciudad de Río Grande y vencedor de Bertone en los comicios provinciales de mitad de año.



Al asumir como diputada, Bertone no estará presente entonces en el acto de traspaso del mando a Melella, algo que se especulaba de antemano debido a la falta de relación entre ambos dirigentes, a pesar de que los dos apoyaron la fórmula presidencial del Frente de Todos integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.



La gobernadora fueguina envió hoy una nota al presidente de la Legislatura provincial, donde señala que “durante estos 4 años he tenido el alto honor de presidir el Poder Ejecutivo Provincial por elección democrática del pueblo fueguino, y he puesto el mayor esfuerzo junto con mi equipo de trabajo para ordenar el Estado, lograr la paz social en nuestra sociedad, y comenzar a construir la infraestructura necesaria para el desarrollo económico de la provincia”.



En la nota, la gobernadora reconoce que “hemos tenido aciertos y errores, pero siempre nos hemos dedicado con el mayor esfuerzo y compromiso a la tarea de gobernar atendiendo los requerimientos diarios, pero al mismo tiempo buscando no perder de vista el desarrollo de una política de largo plazo para nuestra provincia”.