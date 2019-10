Billie Ellish agotó las entradas para su paso por Argentina

Hace una semana se anunció la llegada de Billie Eilish al país, pero en una maratónica jornada se agotó este debut . El show anunciado para el 2 de junio de 2020 comenzaba con su venta de entradas ayer a las 10 am. A las pocas horas, todas las entradas se agotaron y la producción agregó una función más dada la frenética demanda: la segunda fecha de Eilish será el miércoles 3 de junio en el mismo DirecTV Arena.

Los tickets ya están a la venta mediante AllAccess y puntos de venta habilitados y van desde los $4.900 hasta casi los $8.000. Eso si, ciertos sectores de esta segunda función también están agotados.

Billie Eilish llega por primera vez al país presentando su gira mundial “Where do we go? World Tour”, luego de presentarse en grandes venues y consagrarse como una de las más exitosas de la música actual, habiéndose convertido en la síntesis de los centennials a nivel mundial.