Billie Eilish llega a Argentina en su gira 2020

Los centenial ya tienen a su representante, no hay palabra en español para definirla, pero quizás “weird” es el adjetivo que mejor le sienta. Billie Eilish es la artista del momento, entre sus hits se encuentran “Bad Guy”, “Bury a friend” o la casi canción de cuna “Bellyache”.

Habiendo conquistado Europa y Estados Unidos, Billie Eilish llega al DirecTV Arena con su nueva gira Where Do We Go? World Tour el 2 de junio de 2020.

Las entradas para Billie Eilish Argentina estarán a la venta a partir del viernes 4 de octubre a las 10.00hs, a través de AllAccess.com.ar y puntos de venta habilitados desde $3.750 + Service Charge en Preventa 1.

El mes pasado, la artista obtuvo su primer número #1 en el Billboard Hot 100 con "bad guy", de su álbum de debut mundial multiplatino, When we all fall asleep, Where do we go?

Billie es definitivamente el reflejo de una generación, hija de las plataformas digitales y los streaming, Eilish mostró un hibrido de sonidos y ritmos, una estética que mezcla el colorido del pop pero con una impronta nostálgica contraria a la propuesta mainstream.

Por último las canciones de Eillish son narraciones en si mismas, historias de inadaptados que intentan comprender el mundo que las rodea. La niña prodigio da un respiro de arte a una industria que está en quiebre.