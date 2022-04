Bitcoin ¿por qué todos deberíamos tener?

En el mundo cada vez más personas eligen apostar por las criptomonedas como una estrategia de inversión a largo plazo o bien por la desconfianza del sistema financiero actual, sumado a coyunturas actuales como la invasión rusa en Ucrania. Lo cierto es que los motivos sobran y es lo que los profesionales de CondorDeFi develarán en la próxima charla titulada “¿Por qué todos deberíamos tener Bitcoin en 2022?”

“Es más que nada dar a conocer el mundo de los criptoactivos y la tecnología blockchain como de todo lo que ya está instalado en el mundo de las finanzas en este tiempo. Está cambiando drásticamente la banca tradicional, por lo que son las finanzas descentralizadas y lo que es la tecnología blockchain y criptomonedas que se van creando, que por supuesto el padre de todo es Bitcoin. Queremos analizar cuál ha sido la evolución desde su creación, cuál ha sido la fluctuación de precios, cuáles son otras criptomonedas en el mercado, las ventajas frente a las monedas fiat, las ventajas que tenemos con las finanzas descentralizadas para transferir y disponer de nuestro dinero”, explica la magister Romina Cordero, quien tendrá a cargo la charla junto al ingeniero Gastón Suárez Duek y el magíster Valentín Fuentes.

En este sentido, resalta la profesional, “el Bitcoin es la moneda que se usa como respaldo de valor, es el oro criptográfico y son las monedas que van a reemplazar en el futuro cercano a las monedas fiat, sobre todo por la devaluación”. Es que la pandemia ha sido un momento bisagra para esta tecnología “porque hemos visto y seguimos viendo cómo las monedas de todo el mundo se han devaluado por decisiones de los gobiernos que salieron a emitir y esa emisión ha generado inflación y devaluación tanto del euro como del dólar. Entonces, muchas instituciones como Visa, Mastercard, PayPal y Mercado Pago, entre otras, están generando estructuras dentro de sus empresas para empezar a cobrar y pagar con criptomonedas”.

La charla estará encabezada por expertos.

“Si bien el Bitcoin es un activo muy nuevo y eso genera mucha volatilidad, es considerado por eso un activo de riesgo, con la madurez misma de su permanencia en el mercado va a ir siendo adoptado. Muchos países del mundo ya lo han adoptado como su moneda de curso legal, como Honduras y El Salvador. Francis Suárez, que es el gobernador de Miami, cobra su sueldo en Bitcoin. Ha tenido una adopción masiva y que es nada más ni nada menos que la adopción de la tecnología como nos pasó con internet. En los ‘90 internet no la usaba cualquiera ni accedía cualquiera. Y con el tiempo se ha hecho prácticamente el brazo derecho de cualquier ser humano, más con la pandemia”, resalta Cordero.

Entonces, ¿por qué apostar al Bitcoin? “Su creador en el paper que realizó dijo que se emitiría solamente 21 millones y nada más. Esa escasez es lo que hace que sea la moneda de mayor capitalización dentro del mercado de criptoactivos, que tiene dos billones de dólares. A medida que vaya adoptándose cada vez más, sobre todo a través de instituciones, la moneda va a ser más fuerte. Y se legitima a través de la adopción, eso es importante y la comunidad que lo va a adoptando es cada vez más fuerte y referente en el mundo”, insiste la profesional.

En ese sentido, es tajante al decir que “todos deberíamos tener Bitcoin”. Y aunque se puede pensar que se necesitan grandes volúmenes de inversión, la realidad es que no es así. “El Bitcoin se puede dividir en 100 millones de partes que se llaman satoshi. Entonces una persona puede comprar una fracción mínima como un dólar. La proyección es que Bitcoin en 2030 valga 1.000.000 de dólares. Supongamos que hoy invertimos 20.000 dólares tendremos medio Bitcoin y en 2030 tendríamos 500.000 dólares”, afirma.

A raíz de esto es que CondorDeFi hace tanto hincapié en la capacitación financiera de la población, que muchas veces se resiste al cambio y va por inversiones tradicionales como el oro, el dólar o la cuenta en el banco. “Esto cada vez existe menos, más personas trabajan con home banking y no ven la plata porque se transmite por internet. Entonces esta es una tecnología que se adopta más y por instituciones más fuertes, por lo que estamos convencidos de que todos deberíamos tener Bitcon. Porque hoy hay 19 millones de Bitcoins minados que están en el mercado. No todos están disponibles para la compra y venta. Cuando se terminen de emitir los 21 millones de Bitcoins en el año 2140 mucha más gente lo va a querer tener y usar, por eso esa escasez va a llevar el precio a números que no podemos proyectar”, finaliza.

Quienes estén interesados en la charla pueden inscribirse a través de WhatsApp al número 2615504642. La cita es este lunes en La Casona ubicada en calle Juan de Dios Jofré 125 Sur, en el Barrio Del Bono.