Boca le ganó Atlético Tucumán por 2 a 0 y comparte la punta con River

Boca Juniors alcanzó a River Plate en la cima de la Superliga Argentina de Fútbol, al vencer esta noche como local a Atlético Tucumán por 2 a 0, en partido de la 19na fecha del certamen. Franco Soldano, a los 22m de la etapa inicial, y Ramón Ábila, de penal a los 50m del segundo, anotaron los goles de Boca, que alcanzó las 36 unidades de River.

El conjunto de Marcelo Gallardo, no obstante, podrá recuperar la soledad en la punta cuando visite mañana domingo a Unión en Santa Fe. Atlético Tucumán, que presentó un equipo alternativo (cuidó a varios titulares para la revancha ante The Strongest de Bolivia el miércoles próximo, por la fase previa de la Libertadores, tras el 0-2 de la ida), se quedó con 27 puntos, apenas por debajo de los puestos que clasifican a la próxima Sudamericana. El partido se jugó en la Bombonera y contó con el arbitraje de Mauro Vigliano.

El primer tiempo se dio como se esperaba: Boca tomó rápidamente la posesión de la pelota y Atlético Tucumán, con dos líneas de cuatro bien definidas, trató de ordenarse de mitad de campo hacia atrás y eventualmente salir de contragolpe. Fueron 20 minutos en los que el dispositivo táctico del visitante arrojó buenos resultados: más allá de las insinuaciones de Salvio y Villa por las bandas, al equipo de Miguel Ángel Russo le costó crear peligro en el arco de Cristian Lucchetti.

Pero a los 22m un error de Guillermo Ortiz abrió el partido: el defensor rechazó mal y, tras un disparo de Salvio, Soldano apeló a su olfato goleador para poner el 1 a 0. Boca acumuló méritos luego del gol, porque los tucumanos salieron en busca de la igualdad y dejaron espacios en el fondo. El local generó varias situaciones y terminó convirtiendo en figura a Lucchetti. Y, salvo un buen cabezazo de Heredia, el "Decano" no pudo llegar con chances ciertas hasta Díaz.

El segundo tiempo, en cambio, fue más trabajoso para Boca. Más allá de la excepcional tarea de Campuzano, cada vez más sólido como volante central, al equipo de Russo le costó crear juego en el mediocampo y casi no generó situaciones. No aparecieron Tevez ni "Pol" Fernández (todavía le cuesta encontrar su lugar), y Soldano quedó desabastecido. Aún con suplentes, Atlético Tucumán logró poner en aprietos al "xeneize" e inclusive contó con algunos acercamientos para ilusionarse con la igualdad.

La esperanza se pulverizó en el último minuto, cuando Lucchetti le cometió un penal a Ábila y el propio "Wanchope" selló el resultado. Boca alcanzó a River en la cima de la tabla y la definición de la Superliga, como sucedió con la Libertadores en las últimas temporadas, parece ser cosa de los dos grandes del país. En la próxima fecha, la vigésima, Boca Juniors visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero (domingo 16 a las 21.45) y el "Decano" recibirá a Argentinos Juniors (sábado 15 a las 19.40). -

Síntesis

Boca Juniors; Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández y Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Angel Russo.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Gustavo Toledo, Guillermo Ortiz, Marcelo Ortiz y Luciano Monzón; Ramiro Carrera, Federico Bravo, Leonardo Heredia y José Luis Fernández; Lucas Melano y Augusto Lotti. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 22m Franco Soldano (B). Gol en el segundo tiempo: 50m Ramón Ábila (B), de penal. Cambios: en el segundo tiempo, 17m Matías Alustiza por Heredia (AT), 22m Javier Toledo por Carrera (AT), 27m Guillermo Acosta por J. L. Fernández (AT), 29m Emanuel Reynoso por Tevez (B), 32m Agustín Obando por Villa (B), 44m Ramón Ábila por Soldano (B). Amonestados: Campuzano, Fabra (B); Bravo, G. Ortiz, Melano (AT). Árbitro: Mauro Vigliano.

Cancha: Boca Juniors.

Fuente: Télam