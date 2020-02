Bolívar perdió 3-0 la final de la Copa Libertadores ante SESI de Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Bolívar, campeón de la primera edición de la Copa Libertadores de vóleibol, cayó hoy por 3 a 0 ante SESI de San Pablo en la final y no pudo defender el título en el torneo que se jugó en el Polideportivo Roberto Pando de San Lorenzo.



El equipo argentino perdió con parciales de 25-20, 25-20 y 25-21 en un estadio repleto, que tuvo cinco días de alto nivel de vóley, con una Libertadores que contó con la participación de tres clubes argentinos y otros tantos brasileños.



Las Águilas, que se consagraron en la Copa 2019, luego de ganarle por 3-0 la final a Sesc de Río de Janeiro, en Brasil, tuvieron en el cubano Jesús Herrera al máximo anotador de la final con 20 puntos (y mejor opuesto de la Libertadores 2020).



Bolívar falló demasiados saques en el inicio, lo que le dio una ventaja de 15-9 a los paulistas. Del otro lado, Alan (14 unidades) tiraba bombazos desde el servicio y el contraataque. Los ataques de Herrera, principal salida ofensiva del equipo argentino, no alcanzaron para descontar la diferencia y SESI se quedó con el primer set por 25-20.



El equipo dirigido por Javier Weber y cuyo dueño es Marcelo Tinelli, actual presidente de San Lorenzo, mejoró en bloqueo en el segundo parcial, aunque volvió a fallar varios saques.



SESI continuó manejando el juego de la mano de William "Mago" Arjona, armador campeón en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y que tuvo un paso por el vóleibol argentino en Bolívar entre 2006 y 2010. Así se puso 2-0 arriba.



El tercero estuvo punto a punto hasta promediar el 18. Pero Bolívar cometió más errores otra vez y se desesperó. Weber probó con algunos cambios, aunque no le alcanzó para descontar ni cambiar el rumbo de la final. SESI cerró el partido en sets corridos con una equivocación rival. William fue distinguido como el MVP de la Libertadores.



Bolívar pensará ahora en repetir el título en la Liga Argentina, que ganó en 2018/19. En la actual temporada 2019/20, el equipo de la provincia de Buenos Aires marcha puntero e invicto, con 38 puntos en una racha de 13 partidos. Hasta hoy que cayó ante SESI, el 'Celeste' había perdido un solo partido (la semifinal de la Copa Argentina contra UPCN de San Juan por 3-2).



En el partido por el tercer puesto, Obras de San Juan perdió frente a SESC de Rio de Janeiro por 3 a 1 (25-22, 21-25, 25-21 y 25-18). En el equipo carioca juegan los argentinos Matías Sánchez y Jan Martínez, y los brasileños Wallace y Mauricio Borges, actuales campeones olímpicos de Río de Janeiro 2016.



Los máximos anotadores del encuentro fueron los cubanos de Obras Julio Cárdenas y José Romero, ambos con 19 puntos cada uno. Ademar Santana, quien ingresó desde el banco, fue el goleador de Sesc con 14 puntos.



El armador sanjuanino Matías Sánchez jugó como titular contra su ex club, mientras que Jan Martínez no ingresó para cuidarse de una molestia en el abdomen.







- Síntesis -







Bolívar: Nicolás Uriarte, Jesús Herrera; Agustín Loser, Facundo Imhoff; Yohan León y Osniel Mergarejo. Líbero: Alexis González. DT: Javier Weber.



Entraron: Agustín Ramonda, Franco Medina y Brian Melgarejo.







SESI San Pablo: William, Alan; Eder, Fabio; Lucas Lóh, Barreto. Líbero: Murilo. DT: Luis Leonardo.



Entraron: Pureza (Líbero), Daniel, Matheus.







Árbitros: Hernán Casamiquela y José Luis Barrios.







Cancha: Polideportivo Roberto Pando (San Lorenzo).