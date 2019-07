Boris Johnson fue elegido como primer ministro del Reino Unido

Este martes Boris Johnson se quedó con el liderazgo del Partido Conservador británico y de esta manera se convertirá en el nuevo primer ministro del Reino Unido.

El ex alcalde de Londres se impuso con el 66% de apoyo y 92.153 votos ante Jeremy Hunt que tuvo un respaldo del 34% y 46.656 sufragios a favor. Es por esto que el miércoles será ungido como jefe del gobierno británico por la reina Isabel II.

La elección se produjo 46 días después de la renuncia de Theresa May, forzada por su imposibilidad de concretar la salida de la Unión Europea (UE).

El proceso para definir al reemplazante de May comenzó el 10 de junio, cuando diez dirigentes conservadores anunciaron su candidatura. Hubo una primera etapa en la que los electores fueron los 313 legisladores del partido en la Cámara de los Comunes. Pasaron algunas rondas y pudieron descartar a quienes tenían menos apoyo por lo que solo quedaron dos candidatos: Johnson y Jeremy Hunt, actual secretario de Relaciones Exteriores.

Posteriormente, entre el 22 de junio y el 22 de julio, los 160.000 afiliados de la fuerza enviaron sus sufragios por correo y Johnson se impuso ante su rival.

Su historia

Alexander Boris de Pfeffel Johnson nació en 1964 en Nueva York, allí vivió hasta los cinco años, cuando regresó al Reino Unido. En 2016 renunció a la ciudadanía estadounidense luego de que le exigieran el pago de impuestos por la venta de una propiedad.

Johnson estudió literatura y filosofía clásica en el Balliol College de la Universidad de Oxford y fue presidente de Oxford Union.

Su profesión de base es el periodismo. Comenzó en The Times pero fue despedido al poco tiempo ya que inventó una cita de un artículo. Luego ingresó The Daily Telegraph, donde se hizo corresponsal en Bruselas, sus notas eran muy cuestionadas ya que no siempre eran del todo precisas.

En 1999 fue designado editor de The Spectator, la revista semanal del Telegraph. En 2005, tras la venta de la publicación, se alejó del medio y del periodismo.

A partir del 2001 comenzó a ser miembro de la Cámara de los Comunes, tras ganar el escaño correspondiente al distrito de Henley, en el condado de Suffolk.

En 2004, lo expulsaron de su puesto como ministro de Artes "en la sombra", nombre con el que se conoce en el Reino Unido al gabinete que nombra la oposición para discutir las políticas del oficialismo, luego de que se confirmara que mintió al negar públicamente un romance con Petronella Wyatt, una periodista de The Spectator. La madre de la mujer contó que había quedado embarazada y que se había hecho un aborto. En ese momento estaba casado con Marina Wheeler, con quien tuvo cuatro hijos.

En 2008 fue elegido alcalde de Londres y en 2012 fue reelecto y estuvo al frente de la ciudad durante la realización de los Juegos Olímpicos.

Fuente: Infobae.