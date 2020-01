Brasil anunció que suspendió su participación en la Celac

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Brasil anunció hoy la suspensión de su participación en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) por considerar que no logró resultados en la defensa de la democracia en la región.



El anuncio lo hizo el canciller, Ernesto Araújo, por las redes sociales, para oficializar el cese de la participación del gobierno de Jair Bolsonaro en el bloque de 33 países.



"La Celac no venía teniendo resulados en la defensa de la democracia en la región; al contrario, daba su escenario para regímenes no democráticos como Venezuela, Cuba, Nicaragua", dijo Araújo,



La cancillería brasileña había rechazado la invitación de Mèxico, que ejerce la presidencia pro tempore de la Celac, para asistir a la reunión del bloque realizada la semana pasada.



El canciller de Brasil, la primera economía latinoamericana, dijo que su país prefiere trabajar en forma bilateral, mediante la Organización de Estados Americanos (OEA), en el ámbito del recién formado bloque Prosur, y el Mercosur.



Araújo agregó que su Brasil trabaja por "una agenda de libertad, prosperidad, seguridad e integración abierta".



La Celac había tenido su primera cumbre presidencial en 2008, en Costa de Sauipe. Brasil, como una forma de agrupar a los miembros de la OEA pero sin la presencia de Estados Unidos ni Canadá.