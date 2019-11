Brian Castaño reaparece con una victoria por KO técnico ante el nigeriano Omotoso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El argentino Brian Castaño no dejó dudas en su vuelta al cuadrilátero al vencer por nocaut técnico en el quinto asalto al nigeriano Wale Omotoso en una pelea sin título en juego que se desarrolló en el MGM National Harbos de Maryland, Estados Unidos.



Castaño, de 30 años, amplio favorito en las apuestas (8-1), elevó su palmarés a 16 victorias (12 nocauts) y un empate, pero fundamentalmente volvió a mostrar credenciales para recuperar el título mundial superwelter.



La única paridad que muestra la foja del invicto bonaerense se había dado justamente en su anterior pelea con el cubano Erislandy Lara en marzo pasado en Brooklyn.



Castaño fue despojado del cinturón superwelter por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en junio pasado cuando se negó a firmar un contrato para una pelea mandatoria con el francés Michael Soro, de visitante.



El boxeador de Isidro Casanova no aceptó el combate porque no se cumplieron dos de los requisitos que habían exigido sus promotores: que se lleve a cabo un control antidoping de parte de la empresa VADA (controles olímpicos) y que la bolsa comercial sea depositada en una cuenta bancaria con 10 días de anticipación.



La AMB dispuso entonces que que la corona quedara vacante hasta que diriman los franceses Soro y Cédric Vitu, ambos vencidos por el argentino en combates pasados.



Con su victoria de esta madrugada en Estados Unidos, Castaño dio un paso importante en su aspiración a competir el año próximo ante los estadounidenses Julian Williams, campeón superwelter de la Federación Internacional de Boxeo; Jermell Charlo, titular del Consejo Mundial de Boxeo, o el mexicano Jaime Munguia, monarca de la Organización Mundial de Boxeo.