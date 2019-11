Brian Castaño reaparece mañana tras renunciar al título súper welter AMB

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El argentino Brian Carlos Castaño reaparecerá mañana tras renunciar a la corona súper welter AMB (Asociación Mundial de Boxeo), enfrentando al nigeriano Wale Omotoso, en pelea sin título en juego a realizarse en el MGM National Harbos de Maryland.



El combate será transmitido desde las 23 por las señales de cable ESPN Knock Out y Fox Sports, así como el combate entre otro argentino, Jesús Marcelo Andrés Cuellar, y el dominicano Javier Fortuna, en una eliminatoria del peso ligero CMB (Consejo Mundial de Boxeo).



Castaño, de 30 años, favorito 8 a 1 en las apuestas y un palmarés de 15 victorias (11 nocauts) y 1 empate, no combate desde marzo, cuando defendió por primera vez la corona que luego resignó ante el cubano Erislandy Lara, pelea que finalizó en empate.



Omotoso, de 34 años, tiene un récord de 28 victorias (22 antes del límite) y 4 derrotas, y en su foja figuran rivales de fuste como los estadounidenses Jessie Vargas (PP 12), Jamal James (PP 12) y Curtis Stevens (GKOT 3), a quien le ganó el título Intercontinental OMB (Organización Mundial de Boxeo).



Cuellar, ex monarca pluma AMB, tendrá por su parte un duro rival en el dominicano Fortuna, que también ostentó el mismo título en 2012 y también fue monarca súper pluma AMB entre 2015 y 2016.



El bonarense, de 33 años y afincado en Estados Unidos desde 2013, tiene una foja que incluye 29 triunfos (22 por nocaut) y 3 derrotas, en tanto que Fortuna, de 34 años y radicado en Estados Unidos, tiene un récord de 34 victorias (23 ko) y 2 derrotas.



Por otra parte el argentino Diego Gabriel Cháves, ex campeón interino welter AMB, se enfrentará mañana al invicto ruso Magomed Kurbanov en un combate pactado a 12 rounds, en el que estará en juego el vacante título internacional superwelter OMB, a llevarse a cabo en la RCC Boxing Academy, de Ekaterinburg.



Kurbanov llega a este combate con un palmarés de 17-0-0, con 11 nocauts, en tanto que Cháves tiene récord de 27-4-1, con 23 nocauts.