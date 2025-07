Luego de 12 años sin visitantes en los estadios del fútbol argentino, este sábado 20 de julio marcará un punto de inflexión: Rosario Central podrá llevar 7.000 hinchas al estadio de Lanús para el encuentro válido por la Liga Profesional, gracias a una prueba piloto impulsada por AFA y el Ministerio de Seguridad bonaerense.

El anuncio oficial se hará este jueves al mediodía en el centro de monitoreo de la Policía Bonaerense, ubicado en el predio de la autopista Ricchieri, donde se reunirán el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia; el ministro bonaerense de Seguridad, Javier Alonso; los titulares de ambos clubes, Nicolás Russo y Gonzalo Belloso; y el jefe del Aprevide, Guillermo Cimadevilla.

Para que este regreso se concrete, se establecieron condiciones estrictas:

Central recibirá 7.000 entradas (la tribuna visitante tiene capacidad para 12.000).

No se permitirá el traslado en micros escolares, sólo en ómnibus de larga distancia sin paradas intermedias, para evitar enfrentamientos.

Prohibidas las banderas, incluso las de tamaño reducido.

Habrá un refuerzo del 20% en el operativo de seguridad, lo que implica unos 70 efectivos adicionales.

Las autoridades buscan evitar cualquier incidente. “Si hay un solo hecho de violencia, no vuelven más a la Provincia”, advirtió un funcionario. El temor está latente, y todos saben que el regreso es frágil.

Pese al entusiasmo, el regreso no será masivo ni inmediato. En principio, sólo se permitirá un partido por fecha con público visitante, y se podrían habilitar uno por día si los operativos resultan exitosos. Pero en el Ascenso no habrá cambios y clubes como River y Boca no estarían dispuestos a ceder localidades por cuestiones de abonos y logística.

“No vamos a blanquearlo, pero darles 3.000 entradas al visitante significa perder casi 6.000 localidades”, reconoció un dirigente a Infobae.

Además, la reciprocidad no está garantizada: Lanús venderá entradas a Central a $23.000 por popular, pero no está claro si el Canalla devolverá la gentileza en el partido de vuelta. Su estadio también está completo con socios.

Una vuelta impulsada por Di María

El gran impulsor de esta primera experiencia es Ángel Di María, quien volvió a Rosario Central después de 17 años. El furor por ver al “Fideo” en acción motivó este experimento, y si todo sale bien, podría abrir la puerta para recuperar el fútbol con las dos hinchadas en algunos partidos de la Liga Profesional.

Será, entonces, una prueba de fuego. El regreso de los visitantes dependerá del comportamiento de todos: clubes, hinchas y fuerzas de seguridad. Si lo logran, quizás Di María sume una estrella más, esta vez por fuera del campo, en favor del fútbol argentino.