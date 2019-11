Brian Fernández no seguirá en la MLS por transgredir el programa antidoping

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero argentino Brian Fernández no seguirá en la MLS, puesto que su equipo, el Portland Timbers, le rescindió el contrato que tenía vigente hasta fines de 2021 por "haber violado el programa antidoping vigente" al que había sido sometido, en una decisión que se tomó hace 24 horas, aunque el motivo recién fue informado en forma oficial hoy.



"La Major League Soccer rescindió el contrato de Fernández, el jugador fue eliminado del plantel de los Timbers", fue el comunicado emitido por la Liga estadounidense de fútbol, y luego se agregó que la causa fue porque Fernández "no cumplió con el programa de abuso de sustancias y conducta saludable exigida" y por la cual estaba en pleno tratamiento, consignó la Agencia EFE.



Fernández, nacido en Santa Fe hace 25 años, inició su carrera en Defensa y Justicia, luego vistió las camisetas de Racing Club, Sarmiento de Junín, Unión La Calera de Chile, Necaxa de México y finalmente Portland Timbers, entidad que pagó 12 millones de dólares por su pase.



La situación del ex jugador de Racing sucedió exactamente un mes después de que había ingresado voluntariamente al Programa de Abuso de Sustancias de la MLS.



Según indicaron versiones periodísticas, la MLS tiene previsto demandar al Necaxa por no haber informado oportunamente la situación de Fernández respecto a sus adicciones.



El santafesino, quien ahora tiene el pase en su poder y podrá sumarse a otro club a partir de enero de 2020, jugaba desde mayo de este año en Portland Timbers, donde actuó en 23 partidos y convirtió 15 goles.