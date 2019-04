Britney Spears se internó en un psiquiátrico

Según informó el sitio TMZ, la cantante Britney Spears, de 37 años decidió acudir a un centro de salud mental para poder afrontar la profunda angustia que le produce la enfermedad que padece su padre, Jamie Spears.

El mismo medio informó que Britney se registró en la clínica hace una semana y que el tratamiento al que se está sometiendo tiene una duración de un mes.

Ya en enero, la intérprete había decidido cancelar sus anunciadas presentaciones en Las Vegas debido al delicado estado de salud de su padre.

"Ni siquiera sé por dónde empezar con esto, porque es muy difícil para mí decirlo. No voy a realizar mi nuevo espectáculo Domination. He estado esperando mucho este show para poder verlos este año, así que hacerlo me rompe el corazón. Sin embargo, es importante siempre poner a su familia primero... y esa es la decisión que tuve que tomar", señalaba por entonces Spears, en su cuenta de Instagram. "Hace un par de meses, mi padre fue hospitalizado y casi muere. Todos estamos muy agradecidos de que haya salido con vida, pero todavía tiene un largo camino por delante. Tuve que tomar la difícil decisión de poner mi atención y energía en mi familia en este momento. Espero que todos ustedes puedan entender. (...) Aprecio sus oraciones y apoyo a mi familia durante este tiempo. Gracias, y los amo a todos... Siempre".