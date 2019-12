Bronca en Caucete porque parece que la gestión de Gil ya apagó la luz y se fue

Después de las elecciones, los cauceteros sintieron que la dinámica de trabajo que venía trayendo la gestión de Gil se apagó.

Es que la recolección de basura, la atención al público en áreas claves como Servicios, Obras Públicas, y Acción Social, se dejaron de brindar y cumplir. .

“Es como que si te he visto, no me acuerdo”, dijo una vecina del barrio Justo P Castro. “Y eso no está bien, porque no están terminando como prometieron: cumplir con el mandato que el pueblo les dio en el 2015”.