Bronca en Zonda por reiterados y prolongados cortes de energía eléctrica

La problemática la sufren desde hace años; pero en los últimos meses, los cortes son constantes y prolongados. Tal es así que la semana pasada, tres barrios del departamento estuvieron 12 horas sin energía eléctrica.

“Llevamos meses reclamando en Energía San Juan y en el EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad) y parece, para nada”, dijo a DIARIO HUARPE Elisa vecina de la Villa Basilio Nievas. “Vienen, se dan una vueltita, miran aquí, miran allá, hacen mediciones y se van; y a los días, otro corte más. Realmente estamos hartos de esperar que hagan lo que tiene que hacer, porque todos estamos al día con el pago por el servicio”.

Los cortes se han registrado en los barrios más antiguos del departamento y según sus habitantes el problema está en el cableado.

“Estos barrios tiene más de 40 años y acá nadie recuerda que alguien alguna vez vino a cambiar los cables”, dijo Dante otro vecino del Zonda. “Y si no son los cables, el problema debe estar en otra parte del sistema, porque no puede ser que en una semana tengamos 5 cortes de energía”. Luego agregó: "Y que me disculpen, pero poner una ramita de árbol como solución para separar los cables, no habla muy bien de la empresa que es responsable de brindar el servicio de energía eléctrica en toda la provincia". (Foto)

Efectos colaterales

Para muchos, las constantes fallas del servicio y los prolongados cortes de energías eléctrica significan quedarse sin calefacción; no poder trabajar. porque en sus domicilios tienen sus emprendimientos; no poder refrigerar lácteos y otros alimentos; o lo que es peor aún, no poder refrigerar medicamentos.

“Necesitamos que esto se solucione rápido porque esto así es insostenible”, dijo Mirta, otra vecina de Zonda. “En mi familia, como en otras familias del departamento, hay enfermos y personas mayores que cuidar y los cortes eléctricos complican muchísimo la situación”.

Hace unos días los vecinos de los diferentes barrios de Zonda presentaron en el EPRE el reclamo por escrito con las firmas correspondientes; y esta semana harán lo mismo en Defensa al Consumidor y en la Defensoría del Pueblo.

Subas y bajas

Otro de los problemas que se registra en casi todo el departamento de Zonda es la inestabilidad de tensión del servicio eléctrico. Otro motivo de preocupación y denuncia ya que ya son varios los artefactos electricos quemado por esa falla.

"Ese reclamo está iniciado hace años en Energía San Juan y el EPRE", contó otro vecino de Zonda del barrio Obrero Municipal. "Pero todavía no tenemos respuestas favorables, porque las subas y bajas de tensión continúan y no hay aparato eléctrico que aguante", sentenció.