Este jueves 4, el Ministerio de Salud de San Juan anunció que en la provincia hay al menos 550 casos de dengue confirmados. En medio de esta escalada de contagios surge la necesidad de ir a comprar repelentes para evitar ser picados por el mosquito Aedes aegypti que transmite esta peligrosa enfermedad, el problema es que ya no quedan repelentes en las farmacias locales.

En contacto con DIARIO HUARPE, Mauricio Barceló, presidente del Colegio de Farmacéuticos de San Juan, explicó que "prácticamente no quedan repelentes en las farmacias, las primeras marcas directamente no se consiguen más y aún quedan algunos envases de segunda marca", explicó el farmacéutico.

Barceló explicó que es de esperar que este stock mínimo se venda en las próximas horas y ya si no quede ni un envase para comercializar este producto en las farmacias sanjuaninas. El problema de fondo es que las droguerías locales ya no cuentan con stock de este producto, por lo que no podrán abastecer los pedidos de los farmacéuticos.

En esta línea, el farmacéutico agregó que "los laboratorios como Johnson & Johnson mandan las partidas a las grandes provincias donde hay más población o donde hay más casos de dengue como en el Litoral, la zona mediterránea y el norte argentino, y envían menos a provincias como San juan o la Patagonia", concluyó.

Por su parte, Carlos Otto, titular de la Asociación Propietarios de Farmacias de San Juan, confirmó que las farmacias locales ya no tienen repelentes y agregó que "no hay una fecha cierta" sobre cuando podrían tener la reposición del producto. Otto agregó que los últimos repelentes que vendieron se comercializaron a $4.500 y aseguró que casi todos los repelentes se vendieron a ese precio porque en las farmacias hay controles para garantizar que se cumplan con los precios de venta.

Igualmente, el empresario reconoció que ha sabido de lugares en donde llegaron a vender a $18.000 un envase de repelente de la marca tradicional con el envase de color naranja, mientras que en sitios web como Mercado Libre ya se comercializa a $48.000.

En supermercados

Mientras las farmacias sanjuaninas se quedaron sin repelentes en los supermercados locales, aún es posible encontrar variedad de marcas de aerosoles insecticidas, espirales y tabletas que sirven para exterminar los mosquitos. Además, en algunos comercios se pudo apreciar algunos envases de repelente.

Los supermercados cuentan con variedad de insecticidas a diferentes precios. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

DIARIO HUARPE recorrió diferentes supermercados en donde encontró que el aerosol marca Raid se comercializa desde $3.100 a $3.994, mientras que la variante sin olor se comercializa a $3.850. Las tabletas de la misma marca se encuentran desde $3.362 a $4.690. Además, se puede encontrar espirales desde $1.100 a $1.980. El insecticida en aerosol X5 se vende desde $2.650 a $2.750.

En el caso de la marca Fuyi, los comercios recorridos vendían las tabletas desde $2.500 a $2.750, mientras que el aerosol de esta marca de envase blanco se vende a $3.000. En el caso de la marca Selton, el tradicional se vende desde $2.150 a $3.100, el aerosol naranja se encuentran a $3.139. A esto se suma que hay algunos comercios en los que cuentan con productos que ahuyentan mosquitos, este es el caso de un repelente con aceite de citronela que viene con sus varillas aromáticas y se vende a $7.652.

En el caso de los repelentes, algunos comercios cuentan con la marca Off y el envase de aerosol de uso familiar se puede encontrar a $7.650 a $8.000. Además, en un supermercado se encontró una variante que se denomina Súper y se vende a $11.000.