Durante la mañana de este jueves, desde el Ministerio de Salud brindaron una conferencia de prensa para informar la situación actual de la provincia en relación a los casos de dengue. La Jefa de Medicina Sanitaria, Cecilia Clavijo, comunicó que se han detectado un total de 550 casos.

Además, informó que el brote se encuentra en una etapa de mitigación. Clavijo explico que debido a esto “no se requiere hacer un diagnóstico serológico exclusivamente, sino que como se detectó circulación en varios departamentos simultáneamente no es preciso el diagnóstico con el laboratorio. Con el nexo epidemiológico es suficiente para que el médico pueda establecer el diagnóstico sin el análisis”.

Los departamentos que más casos registraron, hasta el momento, son Rivadavia, Rawson, Capital, Chimbas y Albardón. En cuanto a las personas que debieron ser internadas por este cuadro, el número asciende a cuatro y un paciente estuvo grave por presentar comorbilidades.

Un tema no menor, es que pese a la gran cantidad de contagios de dengue, estos números se encuentran muy por debajo de los casos de coronavirus que hasta la actualidad ascienden a 750.

Vacuna contra el dengue

La Jefa de Medicina Sanitaria explicó que la colocación de la vacuna no sería beneficiosa para este brote de dengue, por eso no está contemplada en el calendario de vacunación obligatoria. “Un dato importante con respecto a la vacunación, es que tiene una indicación precisa de cuando la circulación viral supera los 1.000 casos por 100 mil habitantes. En general, en las provincias no se está superando los 300 casos por 100 mil habitantes, por lo tanto, no tiene una indicación precisa para colocarla en todo el territorio argentino” expresó.

Fumigaciones

Desde el Ministerio de Salud informaron que desde el 8 de enero están realizando fumigaciones. “Ese día se detectó el primer caso y desde el programa de control de vectores los chicos que manejan las brigadas van al domicilio con la ficha de notificación, revisan si hay criadero de larvas y se fumiga el domicilio y toda la manzana”.