¡Brutal! Una árbitra fue agredida en el fútbol argentino y terminó con pérdida del conocimiento

Dalma Magali Cortaldi, árbitra del fútbol argentino, quedó en boca de todos este fin de semana. Un hecho aberrante y lamentable se dio en las últimas horas en la tercera división de la Liga Regional de Fútbol del partido bonaerense de Tres Arroyos. La mujer en cuestión fue brutalmente agredida por el futbolista de 34 años, Cristian Tirone. Las imágenes acapararon las miradas de todos en las redes sociales.

Al respecto, la árbitra tuvo un diálogo con FM Urbana, donde indicó: “Jamás me habían agredido. El video está cortado, porque el jugador que había expulsado es el que me agrede. Él me había insultado y por eso le había mostrado la tarjeta roja. Nunca pensé que iba a suceder algo así. Cuando recibí el golpe, caí y a partir de ahí perdí el conocimiento. Si bien me levanté, no sé qué pasó porque estaba mareada”.

“Tengo que estar un par de días en reposo, por el golpe. Cuando llegué al vestuario estuve mareada y con vómitos. Después de la atención que recibí en el hospital pude hacer la denuncia penal, porque esto va a ir más allá de una agresión en el fútbol. Estuve en observación hasta hace poco y el personal de salud me recomendó no hacer movimientos bruscos. Sucesos de violencia en las canchas siempre hay. Más allá de lo verbal, nunca vi que le hayan pegado a una mujer”, sentenció Dalma Magali Cortaldi.

El comunicado del club sobre lo que pasó con la árbitra

Cabe resaltar que Cristian Tirone fue alojado en una dependencia policial, con una causa caratulada como “lesiones leves y además por infracción a a la ley 11.829 de espectáculos deportivos”. Al respecto, el Club Deportivo Garmense sostuvo en redes sociales: “Ante los hechos en que un jugador de Garmense agredió físicamente a la mujer que oficiaba de árbitro, el club expresa su enérgico repudio ante este accionar que está reñido con el espíritu que se pretende inculcar con la práctica de este deporte”.

Para sentenciar con su comunicado público por los hechos que se dieron hace pocas horas, la entidad reconoció también que “se solidariza con la árbitra agredida, expresa sus disculpas, se pone a su disposición y se compromete a seguir trabajando para erradicar la violencia en todas sus formas, y formar deportistas con valores como: disciplina, compañerismo, compromiso y sobre todo respeto y tolerancia”.