Buen trabajo de argentino Redivo en triunfo de Aguacateros de Michoacán en México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El escolta argentino Lucio Redivo diseñó anoche una muy buena labor para Aguacateros de Michoacán, que dirige el DT comodorense Nicolás Casalánguida y batió a Angeles de Puebla, por 107-76, en partido válido por la fase regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) de México.



El jugador bahiense, integrante del seleccionado argentino que consiguió el subcampeonato en el último Mundial China 2019, aportó 16 tantos (1-3 en dobles, 4-6 en triples, 2-2 en libres) en los 18 minutos que permaneció en cancha.



La tarea del ex Bahía Basket se completó con una asistencia y un robo.



Por su parte, en el quinteto que conduce el DT Casalánguida (ex Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Obras Basket) también se desempeñaron los ex San Lorenzo, los estadounidenses Jerome Meyinsse y Donald Sims.



El interno Meyinsse colaboró con 11 puntos y 5 rebotes, mientras que el escolta Sims acumuló 13 unidades, 5 asistencias, 4 robos y 2 rebotes.



Por su parte, el base Cristian Cortés (ex Obras Basket) no sumó tantos en 7 minutos para Fuerza Regia de Monterrey, que fue derrotado por Plateros de Fresnillo, por 85-78



El pivote Daniel Amigo, nacido en el estado de Texas pero que adoptó la ciudadanía argentina, acumuló 9 puntos (4-8 en dobles, 1-1 en libres), 4 rebotes y 2 asistencias en 13m. para Soles de Mexicali, que derrotó con amplitud por 111-74 a Huracanes de Tampico, en donde el escolta norteamericano Kyle Lamonte (ex Peñarol de Mar del Plata) terminó con 16 tantos, 5 asistencias y 3 rebotes.



Otros resultados: Querétaro 80-Aguascalientes 94; Santos de San Luis Potosí 62-Abejas de León 100; Mineros de Zacatecas 100-Correcaminos 76; Astros de Jalisco 91-Capitanes de Ciudad México 76.