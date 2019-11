Buena labor de argentino Schattmann en triunfo del Franca de Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El escolta argentino Leonel Schattmann cumplió hoy una buena tarea en la victoria de su equipo, Sesi Franca, sobre Sao José, por 95-90, en partido correspondiente a la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol de Brasil (NBB).



En el gimnasio Pedrocao, el tirador rionegrino aportó 13 tantos (0-1 en dobles, 4-8 en triples, 1-1 en libres) en el éxito del conjunto paulista.



En los 23 minutos que estuvo en cancha, el ex Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia acumuló también 5 rebotes y 2 asistencias.



En el elenco perdedor hubo nutrida participación argentina y el base cordobés Diego Figueredo (ex Libertad de Sunchales) fue el de mejor rendimiento, con un balance de 23 unidades (3-5 en dobles, 5-10 en triples, 2-2 en libres), 6 asistencias, 2 rebotes y 2 recuperos en 35m.



El alero rosarino Guido Mariani (ex Argentino de Junín) anotó 12 tantos (0-1 en dobles, 4-7 en triples), repartió 4 pases gol y capturó un rebote en 26 minutos. Mientras que el ala pivote Agustín Ambrosino (ex Estudiantes de Concordia) contribuyó con 9 puntos (3-4 en dobles, 1-5 en triples) y 3 rebotes en 11m.



Además, el alero santafesino Carlos Buemo (ex Hispano Americano de Río Gallegos) colaboró con 5 puntos (1-2 en triples, 2-2 en libres), 2 rebotes y una asistencia, en 11m.



Además, en un adelanto disputado el sábado, Baurú, con 6 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes del base bahiense Lucas Faggiano (ex San Lorenzo y San Martín de Corrientes), le ganó a Mogi das Cruzes, por 87-65



Mientras que el base juninense Franco Balbi (ex Ferro) sumó 6 tantos, 4 asistencias y 2 rebotes en 21m. para Flamengo, que venció como visitante a Cearense, por 88-71.