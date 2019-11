Bullet For My Valentine vuelve a la Argentina para presentar "Gravity"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La banda galesa de heavy metal Bullet For My Valentine (BFMV) desembarcará por cuarta vez en la Argentina para presentarse el próximo martes en el Teatro de Flores y hacer un repaso por su vasta discografía, además de dar a conocer las canciones de “Gravity”.



Conformada por dos de sus miembros origiales, Matthew Tuck (voz y guitarra) y Michael Paget (guitarra), el cuarteto se completa con las participaciones de Jamie Mathias (bajo y voz) y Jason Bowld (batería y percusión).



En esta gira presentación de “Gravity”, los músicos volverán a pisar el lugar en el que se presentaron por primera vez en 2011; tras ello, volvieron en 2015 y tocaron en Groove y en 2016 en el marco del festival Maximus.



Oriunda de la localidad galesa Bridgend, BFMV es una banda de heavy metal con matices de posthardcore que se formó en 1998 con el nombre de Jeff Killed John y que se dedicó a versionar canciones de Metallica y Nirvana.



Luego adoptaron el nombre actual y editaron seis discos de estudio: "The Poison" (2005), "Scream aim fire" (2008), "Fever" (2010), "Temper temper" (2013), "Venom" (2015) y “Gravity” (2018).