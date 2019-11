Bullrich confirmó que ingresaron al país funcionarios de Evo Morales

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó que "un puñado" de funcionarios del gobierno de Bolivia ingresó a la Argentina por la frontera norte del país "como turistas", pero evitó dar sus identidades. Por otro lado, confirmaron el envío de Gendarmes a Bolivia y Chile para resguardar al personal de las embajadas de la Argentina en ambos países, luego de que la sede diplomática que comanda el embajador José Octavio Bordón en Santiago de Chile fuera evacuada debido a los ataques de manifestantes.

"Hemos tenido algunos funcionarios bolivianos que han cruzado a la Argentina, seguramente por las situaciones de violencia que había en sus territorios, han entrado con normalidad, han entrado solos", sostuvo la funcionaria. "Han decidido venirse a la Argentina seguramente para resguardarse un tiempo", aclaró.

Explicó que se trata de funcionarios y exfuncionarios de Evo Morales, "de segundo o tercer nivel", que ya "están protegidos" en nuestro país. "No vamos a dar las identidades por una cuestión de protección de la vida de las personas", afirmó la funcionaria. Sólo detalló que entraron por "el norte argentino", indicó que eran "un puñado, menos de seis" y que todos ellos "han entrado normalmente", ya que no hay ningún tipo de restricción en la frontera. "No han pedido asilo ni nada, sino que han cruzado la frontera. Tendrán posibilidades o parientes en la Argentina, han entrado con normalidad como turistas", concluyó la funcionaria.

MIRÁ TAMBIÉN Fernández quiere que Evo Morales viva en Argentina

Al mismo tiempo fuentes oficiales confirmaron el envío de personal del grupo Alacrán de Gendarmería para custodiar las embajadas ubicadas en zonas de conflicto en Bolivia y también en Chile. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, fue otro de los voceros de la reunión de Gabinete, y también se refirió al tema. "En el caso de Chile vemos grupos organizados muy violentos, algunos de los cuales atacaron territorio argentino", dijo, al recordar que las sedes diplomáticas en el extranjero constituyen territorio argentino. En el caso de Bolivia consideró que allí la situación "es muy inestable y tenemos que ser muy prudentes para tratar que eso se mantengan dentro del sistema democrático". Pinedo explicó que "Argentina lo que busca es estabilidad en la región", pero aclaró que esa estabilidad debe estar basada en tres pilares: "el respeto a la democracia, a los derechos humanos y al estado de derechos", y consideró que ninguno de estos pilares pueda faltar. "Somo impulsores como país de estos tres valores y del diálogo, y creemos que es esencial la paz", remarcó el senador. "Estamos preocupados por los ataques que está sufriendo la democracia en América latina", sentenció.