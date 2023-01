Para profundizar la gestión de residuos sólidos urbanos desde la Secretaría de Ambiente están promoviendo la sanción de una ley de Separación de Residuos en Origen, para evitar que los desechos lleguen contaminados a las plantas de tratamientos ubicados en los departamentos. En tanto, establece sanciones a las personas que no clasifiquen la basura en orgánico e inorgánico.

Así lo confirmó el director del Parque de Tecnologías Ambientales, Miguel Alessi, a DIARIO HUARPE. En este sentido, la separación de residuos en origen es la primera clasificación entre la basura que puede ser reciclada y la que no. Es la primera etapa en toda gestión integral de los residuos sólidos urbanos, sin la cual no es posible establecer un sistema de recuperación eficiente. Por eso, Alessi contó que Ambiente de la Provincia presentó un proyecto de ley para obligar a los municipios a diferenciar sus desechos en orgánicos (origen natural) e inorgánicos (no biodegradables), el cual se complementaría a la existente ley Nº 1114-L de gestión de residuos sólidos urbanos.

Esto regirá para los vecinos de las diferentes comunas sanjuaninas, las industrias, clubes y comercios que, tras la sanción de la normativa propuesta, deberán separar la basura que generan. En caso de no cumplir con la disposición, la norma instituye sanciones que serán impuestas a los infractores, de acuerdo a lo declarado por el funcionario provincial.

Por otro lado, la separación de residuos en origen permitirá optimizar el proceso de reciclado y facilitar las tareas diarias de los operarios de las diferentes plantas de tratamiento de San Juan. Es que hay materiales que al mezclarse no pueden recuperarse y de ahí la importancia de la aprobación de la ley. “Permanente estamos generando residuos porque comiste un caramelo, al tirar una botella de gaseosa, al desenvolver un embalado, entre otros. Será un gran paso y aliviará los trabajos en el Parque de Tecnologías Ambientales”, explicó Alessi.

A esto se agrega que una parte está dedicada a la concientización para implementar programas de educación ambiental referidos a la temática. “Desde la Secretaría de Ambiente impulsamos todas las decisiones que tiendan a separar los residuos en origen”, explicó. También, fomentaría la elaboración de compost casero a partir de restos orgánicos que pueden ser usados como fertilizantes.

Bolsas de plástico

El Concejo Deliberante de Iglesia sancionó una ordenanza para disminuir el uso de las bolsas de plástico en toda la jurisdicción. Buscan concientizar a la población sobre el cuidado del ambiente y evitar los problemas que causan su utilización en sectores rurales, por ejemplo, en el ganado.

De acuerdo a la presidente del organismo, Gladys Bernabeu, la propuesta surgió luego de ver la gran cantidad de bolsas que llegaban a la planta de tratamiento de residuos que está localizada en el departamento.