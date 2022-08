Hacía mucho que no se vivía un día agitado en el Sistema Especial de Flagrancia. Si bien todos los días hay audiencias por diferentes delitos, algunos graves, otros menores, este miércoles fue muy particular: eran las primeras audiencias ante un juez de los acusados por saquear una distribuidora e intentar lo mismo en supermercado en Rawson. Con una importante presencia de la Policía de San Juan en los alrededores y las cuatro salas del edificio llenas de fiscales, abogados y detenidos, se llevó a cabo la primera audiencia. La Justicia decidió que las 21 personas continúen presas, mientras que los todos acusados decidieron ir a juicio.

Los hechos fueron presentados por los fiscales Virginia Branca y Pablo Martín ante jueces y salas diferentes. Los fiscales coordinadores de la UFI Flagrancia serán los encargados de lograr una condena efectiva o condicional para los responsables por los saqueos en El Gran Almacén y el intento de saqueo en el Changomas. Así como también, de pedir el sobreseimiento a las personas que no se les pudo comprobar su participación en los hechos, ya que, según dijeron fuentes judiciales, existe esa posibilidad una vez que se haya profundizado la investigación con nuevos informes, pericias y declaraciones de testigos.

Saqueo a la distribuidora

En la sala A fue la audiencia contra los sospechosos de romper la malla metálica y entrar a robar todo a su paso en la distribuidora El Gran Almacén. El hecho ocurrió el sábado en simultáneo con lo sucedido en el Changomas.

La fiscal Virginia Branca relató ante el juez Carlos Lima que los ladrones se llevaron 40 packs de bolsas de azúcar, seis botellas de vodka, una bolsa de tela reciclable, una botella de champagne, ocho botellas de Frizzé, cinco botellas de vino, una botella con bebida blanca, una botella de vermú, 12 cervezas, un posnet, dos teclados, un monitor LCD Samsung, un mousse, una caja con 10 sobres de capuccino, $2.600 en efectivo, tarjetas de créditos, una mochila de cuero y un bolso tipo bandolera.

Los detenidos por el robo a la distribuidora de Rawson. Una sola acusada declaró. Foto DIARIO HUARPE.

El propietario del mayorista, Rodrigo Atencio, dijo a este medio que las pérdidas de robado rondaban en los $300.000, sin contar el arreglo de la malla metálica.

Los acusados por este hecho son: Catriel Tejada, Hugo Tejada, Fernando Páez, Walter Alé, Jonathan Montivero, Emiliano Godoy, Micaela Recabarren, Brian Ormeño, Fabián Recabarren y Zaira de los Ángeles Laciar.

Saqueadora mentirosa

Una mujer mintió con su identidad. Dijo llamarse Lucía Elizabeth Valdez y presentó un documento que no era suyo, tras caer detenida. Pero no sólo hizo eso, sino que además dijo que estaba embarazada, todo con el fin de ocultar su pasado delictual y no quedar presa. Los policías la desmintieron con la constatación de los datos y la llevaron a realizarse un test de embarazo, que dio negativo.

Al descubrir su verdadera identidad, la fiscalía encontró, en su planilla prontuarial, una condena de dos años en suspenso y una causa abierta por amenazas con arma de fuego. En caso de recibir una condena, la unificarán con la anterior y pasará más tiempo en la cárcel que el resto de los detenidos. Además, puede ser investigada y sentenciada por falso testimonio.

Los 10 detenidos fueron imputados por robo agravado por ser en poblado y en banda, agravado también por la participación de menores. Todos, salvo Laciar, se abstuvieron de declarar. La mujer, en cambio, dijo que, en el momento del hecho, ella esperaba el colectivo y que la detuvieron sin ninguna explicación. Fiscalía no le cree.

Branca solicitará penas de prisión efectiva para los imputados, que quedaron detenidos hasta el inicio del juicio, que tiene fecha para el 12 de agosto a las 8 horas con sala a confirmar.

Los encargados de defender a los 10 detenidos son los abogados particulares Oscar Adárvez, Nicolás Gómez Camozzi y el defensor oficial Lisandro Zapata. No descartan que algunos acusados lleguen antes a un acuerdo de juicio abreviado.

Changomas

En la sala D se llevó a cabo la audiencia por el intento de saqueo en el Changomas. El fiscal Pablo Martín junto a su equipo relató los pormenores del hecho.

Los detalles llamaron mucho la atención. Primero, los saqueadores se convocaron por un grupo de WhatsApp llamado “Iniciemos la protesta”. Segundo, llegaron sigilosamente y entraron en grupo de cinco o seis personas, la mayoría mujeres con niños. Tercero, la seguridad del lugar y el encargado del monitoreo alertaron que los grupos de compradores ponían electrodomésticos en los carritos sin mirar precio. Cuarto, el gerente y la Policía sabían de los rumores de saqueo, por ende, al ver a los grupos sospechosos, les dicen que no les van a vender nada y les piden que se retiren. Quinto, los grupos salen del supermercado y se concentran luego para armar los disturbios tirando piedras, quemando gomas y pateando los portones de ingreso.

El rol de un policía de civil que hacía adicional en el Changomas, que alertó al 911, y el aviso de un remisero que había escuchado a sus tres pasajeras como planeaban la entradera fueron clave para el rápido accionar de la Policía, según destacó Fiscalía Flagrancia.

Así las cosas, los que cayeron detenidos fueron Pedro Godoy, Alexis Díaz, Francisco Serrano, Facundo López, Mauro Miranda, Iván Miranda, Emanuel Riveros, Axel Figueroa, Carlos Oro, Paula Flores y Juan Marinero. Este miércoles fueron acusados por los delitos de robo agravado por ser en poblado y en banda en grado de tentativa y agravado por la participación de menores. El juez Ricardo Grossi les dictó la prisión preventiva hasta la fecha del juicio, estipulada para el 16 de agosto a las 8 con sala a confirmar.

Ninguno de los acusados declaró. Los más complicados son Godoy, Díaz y Oro, que quedaron registrados por las cámaras de seguridad del Changomas y del Cisem mientras golpeaban el portón y tiraban piedras. Una vez detenidos, los acusados se cambiaron la ropa entre ellos, pero igual fueron identificados.

Los que tienen antecedentes penales son Godoy, pesa sobre su espalda un pedido de captura; Mauro Mirada, tiene una condena en suspenso de 12 meses por violencia de género, y Oro que recibió una probation (suspensión de juicio a prueba) por un hurto.

Pérdidas millonarias

El gerente del Changomas de Rawson, Alejandro Daniel Cohen, dijo a los investigadores que por el cierre preventivo tras el intento de saqueo, el supermercado perdió en ventas $2.000.000. A su vez, gastó $500.000 en arreglo de los portones dañados.

Salas abarrotadas

Las audiencias por los hechos de saqueos conllevaron a ser usadas las cuatro salas del Sistema Especial de Flagrancia. En la sala A y D estuvieron los fiscales, los abogados y los jueces, mientras que en la B y C los detenidos. El Gran Almacén y Changomas, respectivamente. Esto trajo en mente las audiencias en el Teatro Municipal de Capital por la fiesta vip de Santa Lucía en pandemia.

Las salas estuvieron conectadas por teleconferencia. La audiencia más difícil de llevar fue la del Changomas, ya que la conexión de audio falló de forma seguida.

Operativo especial de la Policía

Desde temprano, efectivos de la Policía cortaron las calles que rodean el edificio de Flagrancia: Haití y Maipú. Trajeron vallas metálicas para prevenir protestas en la puerta del edificio, a su vez, asistieron en mayor número y con un puñado de móviles y camiones de la fuerza.

Al lugar llegaron familiares de los presos, pero no hicieron disturbios.

Así concluyó la crónica del primer capítulo en Flagrancia por los saqueos en San Juan. El capítulo dos y tres tienen estreno el viernes 12 y lunes 16 del corriente mes.