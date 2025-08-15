El próximo 16 de agosto, el Teatro Sarmiento recibirá a "Universo +30", el nuevo espectáculo de Pablo, quien se presenta en San Juan con una propuesta que él mismo define como “un show completamente nuevo, diferente al del año pasado”, y que se aleja del formato puro de stand-up para adoptar una estructura más teatral. “Sigo hablando de lo que nos pasa a los treintañeros en esta etapa de la vida, pero tiene otra estructura. Es menos stand-up y más como una obra de teatro, con un inicio, una trama y un desenlace. Es como un viaje a través del Universo Más 30, en el que vamos aterrizando en diferentes planetas”, explicó.

La obra recorre mundos como el planeta “Mandatos”, el planeta “Miedos" y el planeta “Deseos”, con secciones que varían entre lo musical, el juego y el monólogo. “Está mal que yo lo diga, pero es súper divertido. A mí me re divierte hacerlo, así que chocho de poder llevarlo de gira”, comentó entre risas. Este nuevo formato surge también de un proceso personal y profesional: “Tiene que ver con mi evolución, mi curiosidad y mi formación. Sigo tomando clases de canto, de actuación, y este año quería probar cosas nuevas. Canto en vivo, hay muchas cositas que me divierten y que quería experimentar”.

Publicidad

Para Pablo, la conexión con el público es uno de los pilares de su trabajo. “Me sigue pareciendo mágico que alguien pague una entrada para venir a verte. Hace tres años yo estaba en una oficina de nueve a seis, y de repente el año pasado recorrí lugares que no conocía, como San Juan, el norte o el sur, y hasta fuimos a Uruguay, Perú y España. Es increíble, porque más allá de que la gente te siga en redes, ir al teatro implica otro tipo de confianza”, señaló.

Esa confianza, dice, también es resultado de su manera de relacionarse con la audiencia: “Siempre tuve claro que iba a tratar de responder mensajes y comentarios. Aunque a veces sea imposible contestar todo, trato de estar ahí. Eso genera una relación en la que después la gente quiere conocerte y ver qué más hacés”.

Publicidad

Si bien el título del show alude a quienes superaron los treinta, el contenido resulta transversal. “Hablo de las cosas que nos empiezan a pasar cuando nos convertimos en adultos independientes, cuando nos damos cuenta de que tenemos que hacernos cargo de nuestra vida, nuestros impuestos y nuestras cagadas. Por eso me encuentro con gente de 25, 40 o 60 años en las funciones”, detalló. También subrayó el valor del humor como herramienta para relativizar las preocupaciones: “Hay cosas que uno cree que le pasan solo a uno, y cuando las ves contadas de forma divertida no solo te sacan una sonrisa, sino que te ayudan a desdramatizar. Nos pasa a todos, no estamos fallados, todos estamos fallados”.

Pablo reflexionó además sobre su vínculo con el paso del tiempo: “Hace poco me preguntaron si hubiera preferido que todo esto me pasara a los 20 y no a los 30, pero yo siento que no. Cada etapa tiene sus partes lindas y no tan lindas. En cada momento de mi vida encontré la forma de disfrutar, y creo que a los 40 o 50 también lo haré. Ahora estoy aprendiendo a liberarme de los mandatos y a conocer qué es lo que realmente quiero yo”.

Publicidad

El artista promete en San Juan un espectáculo para todo público, “con un humor muy sano, muy blanco, en el que hablamos de las cositas que nos pasan cuando nos convertimos en adultos. Hay personajes, pantalla, interacción, juegos, premios, música, de todo”. La cita será el 16 de agosto a las 21 en el Teatro Sarmiento, Avenida Leandro N. Alem Norte 1. Las entradas están disponibles en tuentrada.com y a través de su cuenta de Instagram. “La invitación es a pasarla bien, a disfrutar entre amigos y, sobre todo, a reírse de uno mismo, que es clave para disfrutar la vida”, concluyó.