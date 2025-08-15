San Juan podría cerrar 2025 con más multas de tránsito que el año pasado. Así lo advirtió el comisario mayor Ricardo Díaz, jefe interino de la Dirección de Seguridad Vial D7, en diálogo con DIARIO HUARPE quien aseveró que esta proyección se basa en la totalidad de las infracciones labradas en el 2024 y el elevado número que se lleva registrado en este 2025: "Este año se encamina a tener más infracciones que el anterior", afirmó.

Las estadísticas oficiales muestran que en 2024 se labraron 20.393 actas de infracción, de las cuales 2.715 correspondieron a mujeres y 17.658 a hombres. En cambio, en los primeros ocho meses de 2025 ya se contabilizaron 16.597 multas (2.298 para conductoras y 14.259 para conductores), lo que representa el 80% del total del año pasado.

En promedio, durante 2024 se registraron 1.700 infracciones mensuales. Este año, aunque el promedio hasta agosto es de 1.383 por mes, la proyección indica que en los próximos cuatro meses podría superar con creces la cifra anual previa. En cuanto al tipo de faltas, Díaz explicó: "El top tres de infracciones lo encabeza la falta de colocación del cinturón de seguridad, seguida por la ausencia de licencia de conducir y, en tercer lugar, por no contar con seguro obligatorio".

Un dato que preocupa

Según las informaciones que la fuerza proporcionó a principio de año, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2025, en San Juan se labraron 11.028 actas de infracción, la cifra más alta para ese período en los últimos cinco años, superando ampliamente las registradas en 2024, que fueron 7.125 en ese mismo período. En ese entonces se explicó que se debió al refuerzo de los operativos de control en la vía pública.

La estadística preocupa a las autoridades, ya que, con cuatro meses por delante y fechas de alta conflictividad como Año Nuevo y Navidad, la proyección indica que el total de multas de 2024 será ampliamente superado este año.