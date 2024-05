¿Cambia de división? Los planes de Charles Oliveira en UFC

Charles Oliveira está ansioso por pelear nuevamente y listo para negociar su próximo paso en UFC. El excampeón de Peso Ligero perdió por decisión dividida ante Arman Tsarukyan en UFC 300 a principios de este mes en Las Vegas, luego regresó a casa para estar cerca de su familia y descansar antes de programar otra pelea. Sin embargo, no quiere perder su imagen. En diálogo con MMA Fighting, "Do Bronx" explicó lo que viene para él.

"Dejé Las Vegas pidiendo otra pelea de inmediato. Quiero pelear lo antes posible. Me dieron dos o tres puntos en el ojo, pero ya se me han quitado. No tengo ninguna herida. Estoy listo para pelear nuevamente tan pronto como UFC me llame. Por supuesto, no tengo nada que demostrarle a nadie y todos conocen mi historia en UFC, así que no tiene sentido aceptar peleas con el número 8 o 10 de la división. Quiero luchar contra la gente que está por delante de mí", comenzó diciendo Oliveira.

Luego, Charles mencionó: "Por eso hay que esperar y pensar, analizar el siguiente paso que daremos. Mis directivos y entrenadores lo analizarán. No se equivoca. No tienes que luchar para presumir ante la gente ni nada de eso, tienes que luchar cuando estás bien. Tomarme un tiempo libre no es idea mía, quiero pelear mucho antes, así que esperar a Gaethje no se alinea con lo que planeo hacer".

Se vienen grandes cosas para Charles Oliveira

"Están sucediendo muchas cosas en el Peso Ligero ahora. Conor McGregor y Michael Chandler, Dustin Poirier e Islam Makhachev, peleas que están a punto de suceder pronto, así que no quiero apresurar las cosas. Acabo de pelear, fue reciente. No tengo ninguna lesión pero todo el mundo sabe que un campamento es un campamento. Quiero tomar las cosas con calma, sin locuras, para hacer las cosas de la manera correcta", expuso "Do Bronx".

Para sentenciar, Charles Oliveira acotó: "¿Por qué no? ¿Por qué no emprender una lucha que nos lleve al dinero, la historia y el legado? Tenemos que pensarlo y hablar con la organización. ¿Por qué no subir de peso y hacer una gran pelea? ¿Una pelea que tenga sentido y nos dé dinero? ¿Por qué no? Tuve las mejores oportunidades para terminar la pelea, pero decidieron darle la victoria al otro lado".