El Villicum vivió un sábado intenso en la previa del Desafío de las Estrellas
POR REDACCIÓN
Este sábado, el Circuito San Juan Villicum estuvo marcado por la adrenalina del Turismo Carretera y la presencia destacada de pilotos en la novena fecha de la temporada, que tuvo como atractivo central el Desafío de las Estrellas, una competencia especial con recarga de combustible y cambio de neumáticos del lado derecho.
En la primera tanda lideró Valentín Aguirre con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, marcando un tiempo de 1:40.493 en su mejor vuelta, donde estuvo presente el piloto sanjuanino Tobías Martínez con el Toyota Camry del equipo Rus Med, logrando un tiempo de 1:41.838, para quedar en la decimoséptima posición. En la segunda tanda alcanzó el mejor registro Germán Todino, con el Ford Mustang, marcando 1:39.795 en su giro más rápido, en una segunda prueba que lo dejó en el vigésimo segundo puesto al piloto de nuestra provincia, con un tiempo de 1:41.112.
Este domingo la carrera de TC comenzará a las 12:45 horas, con una duración de 50 vueltas o 95 minutos como máximo, integrando la primera fila Gastón Mazzacane y Augusto Carinelli. Desde la quinta fila, en el cajón número 9 largará Tobías, que buscará cuidar en las primeras vueltas y después realizar buenas detenciones en boxes a partir de la vuelta 10 para volver a la pista bien adelante en el clasificador.
El TC está acompañado en este evento por cuatro categorías, entre ellas el TC Pista. Gaston Iansa se quedó con la “pole position” y largará desde la mejor posición de partida con el Chevrolet en la serie 1 el domingo desde las 9:10, con un total de 5 vueltas. La serie 2, también con la misma cantidad de giros, lo tendrá partiendo en el lugar de privilegio a Gaspar Chansard, que hoy obtuvo el segundo tiempo clasificatorio. Esa competencia comenzará a las 9:35. La carrera final del TC Pista comenzará 11:30, a 20 vueltas o 40 minutos como máximo.
En el Turismo Carretera 2000 está presente el otro piloto sanjuanino, Joaquín Naranjo, que corre con un Ford Focus del JM Motorsport. Naranjo venía haciendo una buena clasificación y tuvo un golpe en la última curva del circuito, motivo por el cual no pudo realizar la carrera 1 ya que el equipo no llegó en ese momento con la reparación del auto, pero si largará el domingo la carrera 2, con el Ford Focus terminado, a partir de las 10:00. Joaquín estará partiendo desde el decimosexto cajón, en una competencia que tendrá un total de 20 vueltas o 30 minutos como máximo.
También integran el cronograma en el circuito sanjuanino dos categorías de fórmula, que tienen la participación de jóvenes promesas de nuestro país. Franco Ledesma en la F2 Argentina y Stefano Polini en la F3 Metropolitana respectivamente, resultaron los ganadores de las carreras finales del sábado en cada una de las categorías. Mañana la F3 desde las 8:35, a 10 vueltas o 20 minutos como máximo, y la F2 a partir de las 10:43, con 10 vueltas o 20 minutos como máximo, disputarán las competencias finales de día domingo.
Reconocimientos
En la zona de podio del Desafío de las Estrellas se realizó una distinción a expilotos sanjuaninos de automovilismo que representaron en el ámbito zonal, nacional e internacional. Ellos fueron Juan Tapia, Víctor “Poli” Malaisi, Alfredo Rodríguez, Juan Robledo, Carlos “Cascote”Juárez, Fernando Persia, José “Gringo” Ruiz, Santiago “Pato” Nielsen, Roberto Basualdo, Ricardo Zunino, José “Fanfa” Martín, Daniel Torcivia y Joaquín Ares.
Se vivió un momento emotivo con familiares y amigos de los pilotos, además de autoridades de la Agencia Deporte San Juan y la ACTC. Por su parte, estos expilotos le regalaron un cuadro con fotos de la época a directivos de la ACTC, al Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero y al gobernador Marcelo Orrego.