Risas, juegos y el show de Piñón Fijo: las postales que dejó el festejo en Ullum
POR REDACCIÓN
Hace 3 horas
Durante la siesta de este sábado 9 de agosto, Ullum se llenó de risas, juegos y una multitud de niños que acudieron a los festejos que el municipio organizó en su honor en la previa por el Día de las Infancias. Además de contar con sorteos, chocolate y actividades para los presentes, el plato fuerte de la jornada fue el show de Piñón Fijo que atrajo a cientos de grandes y chicos.
DIARIO HUARPE llegó hasta el lugar del festejo para registrar lo que fue una tarde única en la que el clima acompañó con un sol radiante.
Las postales
