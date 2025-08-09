En un encuentro cargado de tensión en La Bombonera, Boca Juniors rescató un empate agónico 1-1 frente a Racing, por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025. El gol de Milton Giménez en el minuto 42 del segundo tiempo evitó la primera derrota del Xeneize en casa, aunque la racha sin victorias continúa.

Primero fue Racing quien abrió el marcador a los 30 minutos del segundo tiempo con gol de Santiago Solari, que sorprendió a la defensa local. Boca buscó con insistencia el empate y tuvo varias ocasiones, destacándose las intervenciones del arquero Facundo Cambeses para mantener a la Academia al frente.

Finalmente, el cabezazo de Milton Giménez tras un preciso centro de Leandro Paredes selló el empate justo para Boca, que sigue sin poder ganar en el Clausura y acumula cuatro fechas sin sumar de a tres.

Al finalizar el encuentro, la hinchada de Boca despidió al equipo con silbidos en La Bombonera, reflejando la frustración por la falta de resultados positivos en el inicio del torneo. Situación que profundizó el mal momento de los dirigidos por Miguel Ángel Russo.