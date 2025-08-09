El técnico de San Martín, Leandro “Pipi” Romagnoli, realizó un análisis tras la derrota de su equipo ante Sarmiento en el estadio Hilario Sánchez. “Nos faltó un poquito más de juego”, señaló en diálogo con la prensa.

Romagnoli definió el encuentro como “muy trabado, muy luchado, jugado por arriba, de segunda pelota”. Explicó que en partidos así, “tenés que estar atento los noventa y pico de minutos, sin alguna falla, perdés y es un poco de eso”.

Publicidad

Sobre el desarrollo, destacó que “generamos un poquito más que el rival, pero fue un partido chato y en una que te equivocás terminás perdiendo”. Pese a la derrota, llamó a la calma: “No nos podemos quedar con eso, hay que seguir”.

Consultado sobre el próximo partido contra Talleres, Romagnoli afirmó que “jugamos con otro rival difícil, pero todos los partidos son complicados”.

Publicidad

El entrenador remarcó que “las fuerzas están” y que confía en sus jugadores para “sacarlo adelante”. “Veo una mejoría en el equipo, aunque a veces podés tener un traspié como hoy”, añadió.

Finalmente, advirtió que “este partido era importante para nosotros” y concluyó: “No queda otra que levantar la cabeza, no nos podemos quedar con esto, todavía falta, hay que seguir trabajando”.