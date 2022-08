El pasado jueves, finalmente se hizo la presentación del nuevo sistema de scoring que comenzará a funcionar a nivel nacional. El secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Jorge Armendariz, participó vía Zoom de la reunión, donde estuvieron presentes el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Herrera; el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Carignano, y representantes de cada una de las 24 jurisdicciones. En la cita, se estableció que todo conductor contara con un puntaje inicial de 20 puntos, que irán disminuyendo a medida que se cometa una infracción.

Actualmente, San Juan cuenta con un sistema de puntuación propio a la hora de calificar a los conductores. A diferencia de lo nuevo que se viene, toda aquella persona que cuenta con licencia de conducir tiene un máximo de 50 puntos antes de ser inhabilitado por un tiempo para manejar. "Nosotros ya contábamos con nuestro propio sistema, pero lo que sucederá ahora es una unificación de los criterios a nivel nacional y que la infracción que se comenta sea sancionada, ya sea en nuestra provincia o en cualquier otra, por igual", indicó Jorge Armendariz, secretario de Tránsito y Transporte a DIARIO HUARPE.

Publicidad

El nuevo sistema de scoring o puntaje, que no tiene fecha de inicio, tendrá la particularidad de partir desde un número, que irá disminuyendo a medida que se comentan faltas. "Con la implementación de este nuevo sistema se nos va a otorgar 20 puntos. Ese valor, según el tipo de infracción cometida, se verá afectada y se irá reduciendo. El número a descontar dependerá de la gravedad de la falta que se comenta", explicó el secretario.

Una vez agotado el puntaje otorgado, es decir, cuando se llegue a cero, el conductor recibirá una sanción. "En este caso, no se aplicará un castigo monetario, sino que se procederá directamente a la inhabilitación del conductor. El tiempo que permanecerá incapacitado para manejar en la vía pública dependerá del tipo de infracción cometida. Puede ir de 15 días a un año", indicó Armendariz.

Con la ayuda de este nuevo sistema será mucho más fácil aplicar un mismo criterio a nivel nacional. "Lo que buscamos con esta medida es que la infracción cometida en San Juan, por ejemplo, tenga el mismo castigo que la que se cometa en San Luis, Buenos Aires, o Córdoba. Se han dado casos en los que no se tuvo en cuenta la conducta del infractor en una provincia en particular y luego volvió a fallar, con consecuencias graves, y se cuestionó el accionar de los controles", mencionó.

Una particularidad de esta nueva modalidad será la posibilidad de que aquellos conductores que se encuentren entre los valores más bajos de puntuación puedan "repuntar" tomando cursos de conciencia vial. "Este grupo podrá hacer un curso que tendrá una duración de 25 horas, una sola vez al año. En Nación, estos cursos se pueden hacer de manera virtual, con un sistema que implique estar presente en la charla. En San Juan, estamos evaluando la posibilidad de que sean de manera presencial para asegurarnos que realmente se tome conciencia", aseguró el funcionario.

Publicidad

En cuanto al valor que se le otorgará a cada una de las infracciones, pueden ser modificadas, según el criterio de cada jurisdicción. "Estamos pensando en una adhesión parcial a lo que baje desde Nación y que nosotros tengamos, a pedido del ministro Alberto Hensel, una mirada especial sobre las infracciones que se cometan en estado de ebriedad. Queremos ser más rigurosos", contó, a la vez que dijo que ya se hubo una serie de reuniones entre todos los jueces de Tribunales de Faltas y la Secretaría de Seguridad. "Ya se está trabajando en algunas modificaciones a la hora de sancionar a un conductor ebrio", concluyó.

Objetivos

Los accidentes, según los expertos, no aumentaron, pero sí se notó un incremento de la irresponsabilidad a la hora de estar detrás del volante. "Queremos bajar el número de siniestros a su mínima expresión. Muchas veces por más controles que hagamos, la gente no cambia su criterio. Esto va de la mano de la responsabilidad y la falta de conciencia vial de cada persona", explicó Armendariz.

La idea es que aquellos conductores que son reincidentes en las infracciones comiencen a cambiar sus hábitos. "Vamos a incitarlos a que tomen conciencia y no lo vuelvan a hacer", dijo el secretario.

"Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de prevención posible para resguardar a todos de los siniestros viales". secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendariz.

Infractores

En cuanto a los conductores que actualmente ya cuenten con un puntaje en el sistema de scoring que se aplica la provincia, el funcionario indicó que se analizará de manera particular a cada uno de los conductores. Esto no quiere decir que se hará borrón y cuenta nueva. "Para aquellos que ya tengan un cierto número, se analizará la infracción cometida y se buscará el equivalente con el nuevo sistema de puntaje. No habrá ficha limpia", afirmó.

Es decir, que existe la posibilidad de que quienes ya tuvieran acumulados 35 puntos, si el sistema nuevo considera que equivalen a 15 puntos, cuando arranque su implementación solamente tendrá cinco disponibles.