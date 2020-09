Camino allanado: ahora sí pueden llamar a indagatoria al exjuez Flores

El juez Alberto Caballero recibió este jueves la notificación de la aceptación de Diputados de la renuncia de su excolega Pablo Flores y de esta forma, ya no tiene ningún obstáculo formal para indagarlo como imputado en la causa penal donde se lo investiga por varios delitos. El antiguo titular del Juzgado de Instrucción N° 2 se quedó sin fueros el 20 del mes pasado, pero el trámite para dejarlo a disposición de la Justicia se demoró, explican, por la pandemia del coronavirus y recién ahora puede ser llamado a comparecer.

Flores renunció al cargo de juez de la provincia el 14 de agosto para esquivar el Jury que se estaba tramitando en su contra, en el que lo acusaban de haberle dado en forma ilegal al comisario Gustavo Padilla una camioneta Toyota Hilux secuestrada en un operativo judicial, por hacer la visita y dejar que la use para cuestiones personales y por no investigar al policía en una causa penal en su contra. Si bien zafó el proceso de destitución, por los mismos hechos hay en curso una causa penal y al quedarse sin los fueros de magistrado, deberá dar explicaciones como sospechoso.

La Cámara de Diputados aceptó la dimisión de Flores el 20 de septiembre y cuando todo hacía suponer que a los pocos días iba a ser llamado a indagatoria, surgieron algunas demoras. Fuentes vinculadas al caso contaron que por los contagios de coronavirus que se dieron en la Legislatura, la paralización de la actividad y la afectación del aparato administrativo por las licencias a los empleados que son grupo de riesgo, la comunicación salió con un par de semanas de retraso.

La notificación formal de Diputados llegó la semana pasada a la Corte de Justicia y ahí pasó al Jurado de Enjuiciamiento. El cuerpo colegiado emitió el miércoles de esta semana una resolución acusando recibo formalmente de la renuncia de Flores y su aceptación y mandando al archivo su caso porque devino en abstracto.

La resolución del Consejo de la Magistratura llegó a manos de Caballero este jueves, con lo que se cerró el trámite formal que hacía falta para avanzar. Según las fuentes, se espera el titular del Juzgado Correccional N° 1 fije entre este viernes y los primeros días de la próxima semana la fecha de indagatoria de Flores.

Flores está acusado de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes a su cargo y es una incógnita si se presentará a declarar cuando lo convoquen. El exmagistrado aduce tener problemas físicos y psiquiátricos y en su entorno no descartan que, a través de su abogado, plantee la inimputabilidad sobreviniente, lo que supone que ya no tiene conciencia de los hechos que le enrostran y que si se aceptara, suspendería el proceso y permitiría que el exjuez no comparezca.

El juez saliente había sido denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento en octubre del año pasado y casi inmediatamente, pidió licencia médica en su cargo por las razones de salud que esgrime. El permiso lo renovó periódicamente, hasta que los miembros del Jurado rechazaron su pedido de suspensión del proceso de remoción y fijaron fecha. Fue suficiente para que el exmagistrado diera un paso al costado, supuestamente, porque no estaba en condiciones físicas y psíquicas de enfrentar el juicio.