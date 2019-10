Camioneros y Círculo Deportivo igualaron en el partido pendiente de la Zona 2 del Federal A

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Camioneros de Luján y Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi igualaron esta tarde 1 a 1, en partido pendiente de la octava fecha de la Zona 2 del torneo Federal de fútbol, que otorgará dos ascenso a la Primera Nacional para la próxima temporada.



El encuentro se jugó en el estadio Hugo Moyano, en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, y Franco Leonardo puso en ventaja a Círculo Deportivo, a los 19 minutos de la etapa inicial; mientras que igualó Juan Zaninovic, de tiro penal, a los 39 de la parte final.



El cotejo había sido suspendido hace 10 días debido al temporal que azotó a gran parte de la provincia de Buenos Aires y que anegó el campo de juego.



Con este resultado Camioneros llegó a las 11 unidades, ocho menos que los vanguardistas Deportivo Maipú y Huracán Las Heras, ambos de Mendoza; al tiempo que Círculo Deportivo acumula 5 puntos, aún no ganó y marcha en la última ubicación del grupo.



Por la noche Sportivo Las Parejas (Santa Fe) y Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) igualaron sin goles, en un partido de la décima fecha de la Zona 1, a jugarse el próximo fin de semana.



El encuentro fue adelantado porque Las Parejas jugará el sábado venidero la final de la Copa Santa Fe ante Central Córdoba de Rosario.



En tanto mañana a las 21 jugarán Sportivo Estudiantes de San Luis ante Olimpo de Bahía Blanca, por la octava jornada, y que fue postergado en su ocasión porque el conjunto puntano tenía un compromiso por Copa Argentina contra Estudiantes de La Plata.



Posiciones



Zona 1: Boca Unidos (Corrientes) 17 puntos; Güemes (Santiago del Estero) 15; Sportivo Las Parejas y Douglas Haig (Pergamino) 14; Sarmiento (Resistencia) y Defensores de Pronunciamiento 13; Chaco For Ever (Resistencia), Unión (Sunchales) y Crucero del Norte (Garupá-Misiones) 12; Central Norte (Salta) 10; Sportivo Belgrano (San Francisco) 9; Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 8; Juventud Unida (Gualeguaychú) 7; San Martín (Formosa) y Gimnasia (Concepción del Uruguay) 5.



Zona 2: Deportivo Maipú y Huracán Las Heras 19; Cipolletti 13; Villa Mitre (Bahía Blanca) y Ferro Carril Oeste (General Pico) 12; Deportivo Madryn, Camioneros y Sansinena (General Cerri) 11; Sportivo Estudiantes y Olimpo 9; Sol de Mayo (Viedma) 8; Sportivo Peñarol (San Juan), Sportivo Desamparados (San Juan) y Juventud Unida Universitario (San Luis) 7; Círculo Deportivo 5.