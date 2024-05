El pasado 22 de marzo comenzó la campaña de vacunación antigripal en la provincia. Desde esa fecha a la actualidad, ya se colocaron un total de 59.500 dosis, según informó Liliana Bertoni, jefa de Epidemiología de San Juan a DIARIO HUARPE.

En este sentido, la especialista indicó: “Contamos con una cobertura promedio del 30% o 40% según el grupo de riesgo del cual hablemos. La vacuna se está colocando a todos los grupos que por calendario nacional de inmunización deben recibirla de forma obligatoria”.

Publicidad

Los grupos que están integrados en esta campaña son aquellas personas menores de 2 años, los mayores de 60 años, las embarazadas, el personal de salud, el personal esencial y las personas entre 2 años y 60 que presentan comorbilidades, como cardiopatías, diabetes, asma, inmunosupresión, etc. La vacuna antigripal no requiere prescripción médica excepto que sea la primera vez que se coloca y la persona presenta comorbilidad. Si ya recibió otra dosis con anterioridad no hace falta prescripción médica.

“Estamos similar a la media nacional a esta altura de la campaña de vacunación antigripal. La circulación del virus de la gripe, del virus influenza ha variado su estacionalidad en los últimos años, es decir, que hemos tenido muchos casos en épocas estivales, de mucho calor por lo que se va a mantener la vacunación en ese tiempo mientras se detecte circulación del virus” agregó Bertoni.

Vacunación Covid

Un dato relevante en cuanto a la vacunación contra el coronavirus es que la gente sigue colocándose dosis. En el primer trimestre de este año ya se han aplicado 5.739 dosis contra 672 en el mismo trimestre del año pasado.

En cuanto a la situación en torno a la vacuna AstraZeneca en la provincia, luego del retiro de su comercialización en la Unión Europea, Bertoni aclaró que no se está colocando en San Juan y que en Argentina en general no está disponible.

Publicidad

Vacunación contra el Virus Sincitial Respiratorio

Desde el 1 de marzo se incluyó en el Calendario Nacional de Vacunación una nueva vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio. Las embarazadas entre la semana 32 a la 36 semana de gestación, deberán colocarse una única dosis contra el Virus Sincitial Respiratorio (VRS), con el objetivo de proteger a los recién nacidos y hasta el año de vida contra las infecciones respiratorias agudas bajas (bronquiolitis y la neumonía) causadas por VRS.

La vacunación de la persona gestante transfiere anticuerpos a través de la placenta y luego a través de la lactancia a la persona recién nacida protegiéndola durante el primer año de vida. Esta vacuna está disponible en todos los vacunatorios del sector público y privado de la provincia y ya se han colocado 1.200 dosis.