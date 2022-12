Campeones mundiales, con tonada sanjuanina

Darío Amaya y Rodrigo Nacif son dos de los cientos de sanjuaninos que viajaron a Qatar para ver el Mundial de fútbol. Pero ellos tuvieron el privilegio de pocos, estar en la final y ser testigos del partido más dramático de la historia de los mundiales y festejar con la obtención de la copa. Ambos contaron sus sensaciones de estar presentes en el mismo escenario donde Argentina superó a Francia en los penales y ver cómo Messi alzaba el trofeo y a la par coincidieron: “Todavía no tomó dimensión de lo que viví”.

Darío es abogado, dirigente y ex futbolista. Rodrigo fue el único periodista sanjuanino acreditado por la FIFA. Amaya llegó para la semifinal y final, y en ambos estuvo en la tribuna alentando. Mientras que Nacif sólo estuvo ausente en el partido ante Arabia Saudita porque se encontraba en viaje.

“Es una locura lo que se vivió en la final. Todavía no tomo dimensión de lo que viví, de estar en el estadio, en el partido que por cómo se dio fue increíble porque debe haber sido la final más apasionante de la historia”, relató Rodrigo Nacif, quien realizó la cobertura para su diario digital sanjuandeportes.com y Radio Sports 89.9.

Darío Amaya llevó su pasión por los colores de San Martín hasta Qatar para ser también campeón del mundo.

“Recién vamos a tomar dimensión de lo que hemos vivido cuando lleguemos a San Juan y lo hablemos con nuestros amigos, o cuando llegue el próximo mundial porque todavía no tomo dimensión de lo que viví, porque hacían 36 años que Argentina no salía campeón”, contó Darío mientras hacía trasbordo ya emprendiendo su regreso a San Juan.

El “Tarsi” Amaya agregó lo que sintió tras el penal de Montiel, el que sentenció la tanda de penales para darle el tercer mundial al país. “Yo pude ser participe y espectador de ver este momento histórico. Para mi es el evento más importante deportivo del mundo y más que tu selección haya salido campeona, y con todo el esfuerzo que hice para presenciarlo no tiene precio”.

Por el lado del “Turco” Nacif, la adrenalina fue tremenda en ese instante que quedará en su retina para la eternidad. “Fue un desahogo, mucha tensión, y una locura el festejo. Todos nos sacamos la bronca de festejar por cómo se dio el partido y vimos a Messi levantar la copa que era lo que todos queríamos”.

Rodrigo Nacif desde lo alto. En el sector de prensa. Fue el único sanjuanino acreditado por la FIFA.

Amaya, a diferencia de Nacif, lo vivió en la tribuna detrás del arco, como en la “popu” de los argentinos (Rodrigo siempre estuvo en el sector destinado a la prensa) y describió por todas las sensaciones que pasó durante la gran final. “Fue un cambio de ánimo, era un ascensor, contentos, algarabía, fiesta y de golpe nos empataron. Pasamos a estar abajo en estado de ánimo. De llorar de alegría y emoción, a llorar de tristeza porque no lo podíamos creer. Cuando hicimos el 3-2 volvimos a los llantos de alegría, a creer que ya éramos campeones porque faltaban 5 minutos. Dolió el 3-3, pero con la salvada del “Dibu” (Martínez) faltando 10 segundos volvimos a nacer y cuando la atajó dije, sino entró esto somos campeones. Sabía que el Dibu iba a atajar alguna”.

No obstante, y con la final ya ganada todavía falta algo más. La consagración, ver a la Selección Argentino en lo más alto y con Messi elevando la copa bien alto. “Es imposible olvidarme de esto, tengo fotos y registros pero no alcanzan a cubrir lo que viví y no se compara con el momento”, indicó Rodrigo. “Es un momento único, indescriptible, en el cual no tenás palabras para describir las sensaciones de estar en la final del mundo con tu Selección, a 20 mil kilómetros lejos de casa y la familia, pero estas con todos los hermanos argentinos”, se sinceró Amaya.

Y con Darío en pleno viaje esperando llegar a San Juan para contarles a sus hijos y esposa la experiencia más gratificante e inolvidable de su vida, Rodrigo sigue en Qatar a la espera del miércoles para tomar su vuelo. Y mientras tanto se pasea por el país árabe con la camiseta de Argentina: "todos me felicitan, es el precio de ser campeones del mundo”, dijo con orgullo.