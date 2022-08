“Todos nos imaginamos alguna vez con un Grammy en la mano. Y si no es esta vez será la próxima”, dijo Paulo Carrizo, del dúo Cande y Paulo, que están cerca de ser nominados a uno de los más grandes galardones a la música latina.

Esta semana, los músicos sanjuaninos se enteraron de que están en consideración de la Academia Latina de la Grabación para las nominaciones. “Trabajamos con un montón de gente que nos ayuda y representa. Nos enteramos por nuestro equipo que quedamos en la lista. Fue una alegría grande para todos. Muy Emocionante”, expresó Cande Buasso a DIARIO HUARPE tras conocer esta noticia.

El dúo compuesto por la pareja compartió su emoción en las redes sociales y aguarda con gran expectativa el próximo 20 de septiembre cuando se conocerán los nominados. “La verdad que no lo esperamos. Han pasado muchas cosas que no esperábamos desde el principio. Nuestra vida se trata de cosas que no esperábamos nunca”, afirmó la cantante.