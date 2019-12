Carbap aguarda reunión de Mesa de Enlace con el presidente para tomar decisiones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Matías de Velázco, dijo hoy que la entidad aguarda la reunión que esta tarde mantendrá el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con la Mesa de Enlace, para luego adoptar medidas de acción directa "si es necesario".



"Aguardamos la reunión de la Mesa de Enlace con el presidente, para luego adoptar medidas de acción directa si es necesario", dijo a Télam el dirigente ruralista, quien destacó que "la semana pasada el Consejo Directivo de la entidad, con la asistencia de casi 90 delegados de las asociaciones rurales de Buenos Aires y La Pampa, decidieron realizar un cese de comercialización frente a las medidas que el gobierno nacional viene llevando adelante y que perjudican al campo".



"No se lo que va a proponer el Presidente, pero bueno, otro escalón más arriba no hay; por lo tanto, Carbap dejó en suspenso las medidas de acción directa a tomar, dada la reunión que se realizará en la Casa de Gobierno", afirmó de Velazco.



El titular de Carbap se refirió al "incremento asfixiante de la presión tributaria a los sectores productivos, los cuales en muchos casos paralizan la actividad, y con ello la vida y desarrollo de los pueblos del interior del país, perjudicando la generación de trabajo y afectando la calidad de vida de los más necesitados" y sostuvo que desde la institución "existe el compromiso de seguir trabajando y de fomentar el trabajo para lograr una Argentina digna e inclusiva de manera real, no a través de discursos y promesas incumplibles".



"Nosotros solicitamos que en este periodo de crisis, al igual que todos los argentinos, los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- ajusten su presupuesto, como ya lo vienen haciendo algunas administraciones municipales a lo largo y ancho del país, y den señales contundentes de su esfuerzo para sacar a nuestro país adelante como lo venimos haciendo todos los que trabajamos y contribuimos, y lo viene haciendo el campo desde siempre", aseveró.