Hace tres semanas, Cáritas San Juan puso en marcha una campaña solidaria para asistir a familias afectadas por el fuerte temporal que azotó al departamento de Zonda. Como resultado, lograron acompañar a entre 10 y 12 hogares que sufrieron daños estructurales y pérdidas materiales.

El director arquidiocesano, Alejandro Quiroga, confirmó a DIARIO HUARPE que la ayuda fue posible gracias a la rápida activación de un protocolo interno ante emergencias climáticas. “Se activó esta manera que tenemos de trabajar nosotros y gracias a Dios la comunidad sanjuanina brindó una gran respuesta”, destacó.

Publicidad

La acción fue coordinada por el área MAGRE (Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Emergencia), que articula con municipios, Bomberos y Defensa Civil. “Es un área que se encarga de concatenar y coordinar con diferentes actores de la sociedad, más el aporte del voluntariado de Cáritas San Juan y los conocimientos fruto de capacitaciones”, explicó Quiroga.

En este caso, la referente del área, Daniela Báez, trabajó junto al decanato correspondiente y la parroquia local para relevar las necesidades más urgentes. “Antes de iniciar una campaña necesitamos información del terreno. Muchas veces no podemos llegar con elementos que no corresponden, por eso obtenemos datos precisos a través de nuestros voluntarios y del párroco”, señaló.

Publicidad

Una vez superada la emergencia inicial (cuando los caminos estaban cortados por las inundaciones), la institución activó formalmente la colecta a través de medios locales, digitales y gráficos. Con las donaciones recibidas, trasladadas en dos camionetas propias, llevaron colchones, elementos de higiene y utensilios básicos hasta la parroquia de la zona.

“Fuimos hasta la parroquia de Zonda con el padre Martín Reta, voluntarias y nuestro vicepresidente, el padre José Cardoso. Llevamos todo lo que hace a este tipo de consecuencias climáticas que afectan la parte estructural de nuestros hermanos”, relató.

Publicidad

La distribución quedó a cargo de la parroquia, que previamente había realizado el mapeo y relevamiento de las familias afectadas. “Aproximadamente fueron entre 10 y 12 familias las que pudieron ser asistidas”, precisó.

Además, Quiroga remarcó que la solidaridad continúa: “En nuestra sede de Güemes 936 Sur (entre Belgrano y Mariano Moreno, Capital), seguimos recibiendo donaciones y las últimas también se las hicimos llegar”.

Voluntariado en crecimiento

Más allá de la emergencia puntual, desde la institución destacan el compromiso sostenido de la comunidad. “Estamos muy felices porque nuestro voluntariado ha comenzado a crecer”, afirmó el director.

Explicó que ante cada situación crítica se activan protocolos en parroquias y decanatos. “Si la necesidad es mayor, se activa a nivel San Juan. Nuestros voluntarios, sea sábado, domingo o el horario que sea, se hacen presentes para recibir y organizar las donaciones”, valoró.

Para Quiroga, la esencia de la tarea va más allá de lo material. “Somos la expresión de la caridad de la Iglesia Católica. Más allá de llevar un elemento que nuestros hermanos necesitan, la contención espiritual, la cercanía y el acompañamiento desde el corazón es lo que caracteriza al voluntario de Cáritas”, subrayó.

Dato

Quienes deseen realizar donaciones o sumarse como voluntarios pueden comunicarse al 4229009 o por WhatsApp al 2645-653201, correspondiente a Daniela Báez.