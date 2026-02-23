La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan lanzó una licitación pública por más de $1.270 millones destinada al alquiler de maquinaria pesada para el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), ubicado en La Bebida, departamento Rivadavia.

El presupuesto oficial asciende a $1.270.500.000 y contempla la contratación por cinco meses de cuatro equipos viales con sus respectivos operarios. El objetivo es garantizar la continuidad de las tareas de saneamiento y operación del relleno sanitario provincial, considerado estratégico en la gestión de residuos urbanos del Gran San Juan.

Qué maquinaria se alquilará

De acuerdo al pliego de condiciones, se prevé el alquiler de:

Una topadora

Una retroexcavadora

Un compactador sanitario

Un camión trucker 6x4 destinado al manejo del suelo de cobertura del relleno sanitario.

Cada equipo deberá cumplir un mínimo de 330 horas de trabajo durante el período contractual. Además, podrán operar fines de semana y feriados, con jornadas que oscilarán entre 10 y 12 horas diarias, según las necesidades operativas del predio.

El combustible, mantenimiento, seguros y eventuales reemplazos en caso de roturas estarán a cargo de la empresa adjudicataria, que deberá garantizar la operatividad continua de la maquinaria.

Apertura de sobres y requisitos

La recepción y apertura de ofertas se realizará el viernes 27 de febrero a las 9:30 en el Centro Cívico. Las firmas interesadas deberán acreditar experiencia en trabajos similares, presentar la documentación técnica de los equipos y constatar una visita previa obligatoria al predio del PTA.

Desde el área ambiental señalaron que la contratación apunta a sostener el funcionamiento del relleno sanitario, donde diariamente se realizan tareas de compactación, cobertura y acondicionamiento de residuos sólidos urbanos.

El Parque de Tecnologías Ambientales es una pieza central en la política provincial de tratamiento y disposición final de residuos. La incorporación temporal de maquinaria pesada permitirá mantener los estándares operativos del predio y asegurar el manejo adecuado de los residuos que se generan en el área metropolitana.

Con esta licitación, el Gobierno provincial busca reforzar la infraestructura operativa del sistema, en un contexto de creciente demanda y exigencias ambientales en torno a la gestión de residuos.