La participación de la delegación sanjuanina en la feria minera de Toronto no será meramente protocolar. La reunión confirmada entre el gobernador Marcelo Orrego y las autoridades de Vicuña Corp abre un capítulo clave para el futuro minero de la provincia: la discusión sobre regalías acordadas y el financiamiento de infraestructura estratégica.

La empresa, que concentra los proyectos Josemaría y Filo del Sol, invitó formalmente al mandatario a su sede central en Vancouver para los primeros días de marzo. Allí se comprometieron a incorporar en la agenda dos ejes que la Provincia considera prioritarios: un esquema de regalías superador al mínimo legal y la creación de un mecanismo de inversión en obras estructurales.

Actualmente, el Código Minero Nacional establece una regalía del 3% sobre el valor “boca de mina”. Sin embargo, desde 2011 San Juan aplica acuerdos específicos con los proyectos metalíferos para calcular ese porcentaje sobre la facturación, lo que implica un incremento efectivo cercano al 1,5% adicional respecto del esquema tradicional, según dijeron fuentes oficiales.

La intención del Ejecutivo es que Vicuña Corp se incorpore a ese modelo provincial. En términos políticos, el mensaje es claro: si los proyectos avanzan en escala y rentabilidad, también deben hacerlo los aportes a la provincia.

Pero el planteo no se limita a la discusión tributaria. En la mesa también estará la infraestructura energética. Las estimaciones oficiales indican que cuando Josemaría y Filo del Sol entren en producción plena, el consumo eléctrico combinado podría representar cerca del 70% del consumo actual de toda la provincia. Ese salto obliga a planificar obras de magnitud.

Entre ellas figura la ampliación de la Estación Transformadora de Rodeo y la elevación de la línea a 500 kV, además de la extensión del tendido hacia La Rioja para cerrar el anillo eléctrico y dar estabilidad al sistema energético sanjuanino. La posibilidad de constituir un fideicomiso específico permitiría canalizar fondos privados para acelerar estas inversiones sin depender exclusivamente del financiamiento público.

Otro punto sensible es la mejora integral de la Ruta 40 Norte, eje productivo fundamental para el transporte de insumos y del mineral que se extraiga en la cordillera sanjuanina. La logística será determinante para la competitividad de los proyectos y para minimizar el impacto en las comunidades.

En este contexto, la agenda combina pragmatismo económico y estrategia política. La Provincia busca garantizar condiciones de inversión estables, pero al mismo tiempo maximizar el derrame fiscal y asegurar que el desarrollo minero venga acompañado de infraestructura duradera.

Las próximas semanas serán decisivas para saber si la negociación avanza en términos concretos o queda en una declaración de intenciones. En Toronto, la minería sanjuanina vuelve a jugar una partida estratégica.

Sin regalías mineras, dicen que San Juan perdió US$166 millones

Un informe difundido por Infobae y elaborado por el ingeniero en minas Mario Capello volvió a instalar un debate estructural para las provincias mineras: el esquema de regalías. En el caso puntual de San Juan, el trabajo sostiene que, sólo considerando la mina Veladero, la provincia habría percibido US$166 millones adicionales si hubiese contado con un sistema de regalías mineras móviles o progresivas, en lugar del actual esquema fijo del 3%.

El informe parte de un precio del oro en torno a los USD 4.500 la onza y una producción anual estimada en 400.000 onzas. Con regalías fijas del 3%, el ingreso para la provincia rondaría los USD 54 millones. Sin embargo, bajo un esquema móvil que capture mejor la renta cuando el precio internacional se ubica muy por encima del AISC —estimado en el informe en USD 1.070 por onza—, la recaudación habría sido de US$ 220 millones. De allí surge el cálculo de los US$166 millones adicionales que, según Capello, San Juan habría dejado de percibir