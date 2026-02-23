En tiempos de vacaciones, hay numerosas alternativas para quienes desean hacer turismo interno. Entre quienes prefieren buscar paquetes premium y quienes optan por opciones más económicas, uno de los destinos históricamente más elegidos en la provincia fueron las Termas de Pismanta, en Iglesia. Durante años, el hotel se caracterizó por ofrecer hospedajes accesibles para una familia trabajadora. Sin embargo, lo que antes constituía la escapada de bajo costo perfecta ya no rinde como antes y, de a poco, comienza a quedar como una opción más reservada a sectores con mayor poder adquisitivo.

El renovado Hotel Termas de Pismanta tiene mucho confort para sus visitantes que busquen paz y tranquilidad.

De todas maneras, antes de emprender unas vacaciones termales, conviene tener la calculadora en mano para evaluar las alternativas más convenientes. En este informe comparativo, Diario Huarpe consultó distintas fuentes y recabó información sobre otros destinos elegidos por quienes buscan turismo familiar en aguas termales. Entre ellos aparecen Termas de Río Hondo, Termas de Cacheuta y Termas de San Jerónimo, complejos que también ofrecen servicios y propuestas atractivas.

Termas de Pismanta (Iglesia)

El principal complejo hotelero de Termas de Pismanta, recientemente renovado, ofrece como uno de sus servicios centrales las piscinas termales cubiertas y al aire libre, además de spa, áreas de relax y masajes. A esto se suma el entorno natural, a los pies de la Cordillera de los Andes.

Para la familia, el hotel dispone de juegos de mesa, libros y espacios comunes que se complementan con actividades recreativas como caminatas, trekking y excursiones a sitios históricos y al dique Cuesta del Viento.

Las tarifas varían según el tipo de habitación. Las opciones para dos personas oscilan entre $171.000, $182.000 y hasta $229.000 por noche. Las alternativas más exclusivas, con acceso a piscina privada y frigobar, se ubican entre $273.000 y $305.000 por noche para una familia. La Suite, la categoría más alta, cuesta $360.500 por noche.

El costo estimado de una comida diaria familiar para cuatro integrantes, ya sea almuerzo o cena, con desayuno incluido, promedia entre $80.000 y $120.000.

Ventajas: Entorno natural privilegiado y aguas termales de calidad. Ideal para familias que buscan relax, descanso y contacto con la naturaleza.

Desventajas: Oferta limitada de actividades para niños y adolescentes, además de menor infraestructura recreativa en la zona en comparación con otros destinos. Recomendado para estadías cortas o escapadas de descanso.

Termas de Río Hondo (Santiago del Estero)

Se mantiene como el principal centro termal de la Argentina, con una amplia oferta de alojamiento familiar que incluye hoteles, cabañas y departamentos turísticos.

El Parque Acuático de Cacheuta, Mendoza, es ideal para la escapada familiar con diversas atracciones para niños y adultos.

Los precios para una habitación familiar en hoteles de tres y cuatro estrellas oscilan entre $70.000 y $103.000 por noche, con desayuno incluido y acceso a piscinas termales. Por ejemplo, el Hotel Termal Río Hondo ofrece habitaciones familiares desde $70.201 hasta $103.152 por noche, con servicios de spa, piscina, restaurante y propuestas recreativas.

Además de las aguas termales, el destino suma atractivos como el Museo del Automóvil, la Reserva Natural Tara Inti, el casino, parques infantiles, ferias, paseos en tren y excursiones en el dique y embalse de Río Hondo.

En gastronomía de gama media, los costos rondan entre $6.000 y $12.000 por persona para un almuerzo o cena completos. Para una familia de cuatro integrantes, el gasto diario en comidas principales se sitúa entre $48.000 y $96.000.

Ventajas: Amplia oferta de alojamiento, servicios termales y actividades recreativas y culturales. Ciudad preparada para el turismo familiar. Buena relación precio/calidad en estadías prolongadas.

Desventajas: Distancia significativa desde San Juan.

Termas de Cacheuta (Mendoza)

Ubicadas sobre la Ruta Provincial 82, junto al río Mendoza y cerca del dique Potrerillos, constituyen uno de los destinos termales más desarrollados y turísticos.

En San Jerónimo, el complejo hotelero cuenta con servicios enfocados a vacaciones de rélax y escapadas terapéuticas.

El Hotel & Spa Termas de Cacheuta ofrece paquetes todo incluido o media pensión. Las tarifas para una familia de cuatro integrantes, con pensión completa y acceso al circuito de spa, oscilan entre $640.000 y $815.000 por noche.

Existen, además, opciones más económicas en cabañas y hospedajes menores, con valores entre $130.000 y $250.000 por noche, que permiten cocinar y reducir gastos diarios.

El ingreso al Parque de Agua Termal implica un gasto adicional de $15.000 diarios por persona. Sumando alojamiento, comidas y actividades, una jornada familiar completa ronda los $700.000.

Ventajas: Cercanía relativa desde San Juan, excelente infraestructura turística y amplia variedad de actividades para todas las edades.

Desventajas: Masividad en fines de semana y tarifas elevadas en propuestas premium.

Termas de San Jerónimo (San Luis)

Se presentan como una alternativa más agreste, tranquila y económica. Las tarifas parten desde $55.000 por persona con desayuno y acceso a baños termales. La media pensión ronda $85.000 y la pensión completa $100.000.

Para una familia de cuatro integrantes, el gasto diario estimado en hospedaje se ubica en torno a los $400.000.

Ventajas: Precios más accesibles, entorno natural y perfil de descanso.

Desventajas: Infraestructura recreativa limitada.

Contexto económico

El relevamiento expone un dato transversal: el fuerte incremento de precios entre 2023 y 2026. En 2023, una habitación rondaba entre $18.000 y $30.000 por noche. En 2026, los valores alcanzan cifras significativamente más elevadas, que en muchos casos superan los $270.000, según los servicios incluidos.

En ese escenario, Pismanta continúa siendo competitiva frente a destinos premium fuera de la provincia, aunque ya no conserva el carácter de opción “barata” que la distinguía años atrás.