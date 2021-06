Carlos Tevez se fue de Boca: las últimas imágenes de su partido oficial con la camiseta xeneize en Pocito

Carlos Tevez con 37 años dejó definitivamente Boca Juniors este viernes. El Apache comunicó su salida del club mediante una conferencia en la que estuvo acompañado por el presidente Jorge Amor Ameal. Dadas esta circunstancia, el último partido del ídolo con la camiseta azul y oro fue en el estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito.

Tevez jugó para Boca contra Racing el lunes 31 de mayo por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Ese partido terminó en un empate en cero y la Academia lo ganó desde la definición por penales 4 a 2. Carlitos fue el primero en patear para Boca y falló.

En la conferencia de este viernes el Apache manifestó que se quiere dedicar a la familia y no dio indicios de si seguirá jugando a la pelota. De hacerlo, será en el exterior (hay rumores que apuntan a Estados Unidos), ya que dejó en claro que solamente jugará en el club xeneize donde cumplió su tercer y último ciclo.

"Necesito estar con mi mamá, necesito ser hijo. Hace tres meses se fue mi viejo. Quiero ser padre, hijo y hermano. Es lo único que tengo en mi cabeza", expresó el delantero, quien no dijo si continuará con su carrera como futbolista profesional. Además, se emocionó al recordar a su padre y no descartó regresar al club en otro rol: "No es una despedida con esta camiseta, sino un hasta pronto. Siempre voy a estar para el hincha. Ya no como jugador, pero sí como el Carlitos de la gente. Estoy lleno, pleno con esta decisión. No tengo más nada para dar", dijo Tevez en la conferencia que dio esta tarde.

Después de la despedida oficial, Carlitos viajará con su familia a una casa de campo donde estará por una semana, luego viajará a Miami. Todavía tiene que despedirse de sus compañeros.

El último partido de Tevez en Pocito

Fotos Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.