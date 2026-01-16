Este 2026 inicia a puro fuego y pasión flamenca con la iniciativa del Instituto de Danzas Cádiz, que traerá a la cantaora y bailaora profesional Caro Rapini. La artista es originaria de Mendoza, pero hace más de siete años se radicó en Sevilla, la cuna del flamenco, para nutrirse de la esencia de esta tradición cultural. De la mano de un ciclo de formación que ofrece el instituto dirigido por las sanjuaninas Cuky Maestro y Alejandra Minet, Rapini estará este 16 de enero en la provincia, con el fin de brindar una clase magistral para bailarines de este arte y también, brindará un taller y un espectáculo de tablao con música, cante y baile en vivo, acompañada de Gabi Gómez, Manolo Gil y la mencionada Ale Minet.

Para DIARIO HUARPE, la profesora y bailaora Cuky Maestro sostuvo: “contar con la presencia de artistas internacionales o artistas argentinos que fueron a probar suerte a España, específicamente en Andalucía, que es la cuna del flamenco, para quienes no han podido aún vivir la experiencia de viajar hasta allí, es de suma importancia poder asistir a este tipo de seminarios; además del material que todo docente viene a dejar acá en San Juan cuando vienen de afuera también es muy importante pensar en que no solo el contenido académico o el contenido coreográfico que dejan estos docentes nos puede servir; sino también la experiencia que ellos viven a diario allí en España”, comentó.

Respecto a la figura de Caro Rapini, afirmó que: “el cruce no es solamente con otros artistas de España; sino también con espectadores de todas partes del mundo que hacen a la vivencia y a la experiencia de la artista una forma diferente de mirar el arte flamenco, como otros docentes que ya han pasado por acá. Su experiencia puede motivar a los artistas sanjuaninos a irse a España a estudiar y quién dice que también quedarse allí a bailar”.

Caro Rapini, nacida en San Rafael, desde sus 3 años inmersa en el mundo del flamenco, ha bailado y cantado en incontables escenarios a lo largo de nuestro país, en festivales, fiestas de la vendimia, ciclos flamencos, en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Río Negro, San Juan, entre otros.

Actualmente, ella reside en Sevilla, donde también recorre con su arte distintos escenarios y tablaos emergentes de Andalucía como en la Sambomba de Jerez, en Sevilla en Flamenco por el Mundo; entre otros Tablaos de Jerez, Granada, Córdoba.

Se formó con la prestigiosa escuela de Cristina Heeren. Hoy continúa su crecimiento y capacitación con los grandes referentes del flamenco.

Cupos y precios

La formación se realizará en el espacio conocido como “El Patio” (Independencia 1097 sur - Trinidad), para artistas de niveles intermedio y avanzado. La cita es a las 18 hs. y el arancel es de $50.000. Los cupos son limitados, para las reservas hay que contactarse al 2644045666. Para el público en general, el show comenzará a las 22 hs. con entrada a $15.000.