Gobierno invertirá más de $6.000 M en salud: San Martín tendrá un Centro de Salud Mental

El Gobierno de San Juan avanzará en una inversión sanitaria por $6.028.340.287,18 destinada a infraestructura pública en salud, con foco en salud mental y atención primaria. El proyecto más relevante será la construcción del nuevo Centro de Salud Mental Comunitario en San Martín, licitación que se concretará durante febrero y que se complementará con dos nuevos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en Ullum y Caucete. Las tres obras forman parte de la planificación sanitaria bajo la gestión orreguista.

El Centro de Salud Mental Comunitario San Martín tendrá un presupuesto oficial de $4.363.448.613,03 y una ejecución prevista de 420 días corridos, según el proyecto. Se ubicará en un predio sobre calle Rawson, entre el Camping Municipal y el Barrio Bella Vista, donde se refuncionalizará una estructura existente y se ampliará con nuevas áreas de internación, administración y talleres. El complejo sumará espacios para consultorios, farmacia, enfermería, cocina, comedor, salas de espera y un playón polideportivo, además de jardines y pérgolas para actividades al aire libre.

El enfoque arquitectónico incorpora el concepto de “hospital jardín”, con criterios que integran naturaleza y vida vegetal, además se contempla la accesibilidad. La propuesta busca “garantizar una atención integral de calidad” y configurar un entorno sanitario favorable para las terapias y la rehabilitación psicosocial. El proyecto totalizará 2.616 m² entre superficie remodelada y superficie cubierta nueva, con estructura tradicional de mampostería y sectores complementarios con paneles termoaislantes.

El fortalecimiento de la atención en Salud Mental aparece como uno de los ejes de la obra. Cabe destacar que se incorporará un ala de internación con habitaciones de tres camas, área de guardias médicas y depósitos de insumos, sumado a talleres independientes para actividades terapéuticas y comunitarias. También prevé un plan de evacuación, señalética accesible, iluminación de emergencia y sistema energético alternativo para garantizar continuidad de prestaciones, especialmente en áreas críticas como enfermería y farmacia.

Por su parte, en diálogo con DIARIO HUARPE, la intendenta de San Martín, Analía Becerra, se mostró contenta con la novedad: "Es una muy buena noticia para los vecinos, que nos venían pidiendo por generar soluciones sanitarias y así lo fuimos gestionando con el Gobierno de la provincia. Es un gran paso para San Martín".

Los nuevos CAPS para Ullum y Caucete

La segunda y tercera obra sanitaria anunciada serán los nuevos CAPS de Ullum y Caucete. El primero de ellos reemplazará al actual debido a sus deficiencias estructurales. El proyecto contempla la demolición parcial y la construcción de un dispositivo sanitario moderno de 430,88 m², orientado a mejorar accesibilidad, seguridad y eficiencia prestacional. El edificio actual presenta “fisuras, corrosión, filtraciones e instalaciones fuera de norma” y el objetivo es dotar al departamento de una infraestructura sanitaria segura y sustentable. El presupuesto oficial alcanza $1.015.723.368,28 y el plazo de ejecución será de 180 días corridos.

El programa arquitectónico del CAPS de Ullum incluye consultorios específicos, vacunatorio, enfermería, farmacia, sala de espera, sanitarios, espacio administrativo y circulaciones diferenciadas. La eficiencia energética no está fuera del plan de obras, cómo también la atención continua, seguridad sanitaria y señalética integral. La climatización será reforzada y el edificio contará con grupo electrógeno para garantizar la cadena de frío en medicamentos y vacunas.

Por su parte, el CAPS Virgen de Guadalupe en Caucete, que se levantará en el distrito El Rincón, sobre calle Enfermera Medina contará con un espacio de 315 m², ofrecerá servicios médicos generales, odontológicos, ginecológicos, psicológicos, nutricionales y de trabajo social. También tendrá vacunatorio, farmacia, sala de espera para 20 personas, sanitarios públicos y para el personal. Su presupuesto oficial asciende a $649.168.305,87 y el plazo de ejecución será de 180 días corridos.

Las tres licitaciones están a cargo del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Secretaría de Infraestructura y la Subsecretaría de Obras Públicas.

Con estas obras, la gestión provincial proyecta ampliar capacidad prestacional, reducir traslados interdepartamentales y mejorar condiciones de atención en áreas críticas.

De concretarse los plazos previstos, San Martín sumará el primer Centro de Salud Mental Comunitario con infraestructura específica, mientras que Ullum y Caucete renovarán sus dispositivos de primer nivel. La apuesta llega en un contexto de mayor demanda de atención psicosocial y mejoras en la red pública, con obras orientadas a integración comunitaria, accesibilidad y servicios preventivos.

Dato

Las licitaciones tendrán apertura escalonada en febrero: San Martín el día 9, Ullum el 10 y Caucete el 11, según el cronograma oficial.