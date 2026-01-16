“La virgen de la tosquera” llega a los cines de San Juan con el terror de Mariana Enríquez

La película "La virgen de la tosquera", dirigida por Laura Casabé y basada en dos cuentos de Mariana Enriquez, se estrena esta semana en las salas de San Juan. El film, uno de los más destacados del cine argentino reciente, podrá verse desde este jueves en Cinemacenter y Multiplex, mientras que no figura en la cartelera de Play Cinema, pese a que inicialmente se había difundido su llegada a los tres complejos.

Con una duración de 95 minutos y hablada íntegramente en español, la película propone un relato de iniciación atravesado por el terror, el deseo adolescente y el trasfondo social de la Argentina del 2001. El guion, a cargo de Benjamín Naishtat, fusiona los cuentos “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama, una de las obras más reconocidas de Enriquez.

Un verano de transición en el conurbano

La historia sigue a Natalia, una joven que acaba de terminar la escuela secundaria y atraviesa ese umbral incierto entre la adolescencia y la adultez. Abandonada por sus padres, vive con su abuela en un barrio del conurbano bonaerense, en un contexto marcado por la crisis económica, los cortes de luz y la tensión social previa al estallido de 2001. Enamorada de un chico mayor, verá cómo la aparición de una mujer más experimentada desata celos, dolor y una furia que pronto toma un giro sobrenatural.

La película recupera elementos centrales del llamado gótico latinoamericano: el calor sofocante, la violencia latente, el mal que se filtra en la vida cotidiana y una amenaza que nunca termina de explicarse del todo. En ese clima, Natalia se revela como una figura inquietante, capaz de ejercer un poder que desborda los límites de lo real.

De los cuentos al cine

Mariana Enriquez siguió de cerca el proceso de adaptación, aunque sin intervenir directamente en la escritura del guion. Según explicó la autora, la unión de ambos relatos surgió de una lectura compartida sobre un mismo universo narrativo: un mundo atravesado por la crisis, ubicado en barrios populares, pero no marginales, donde lo fantástico se mezcla con una realidad social reconocible.

La directora Laura Casabé, por su parte, definió la película como un coming of age de género, atravesado por la memoria del 2001 y por la experiencia colectiva de crecer en un país en crisis. El rodaje, realizado en gran parte en Mendoza, fue posible gracias a un esquema de coproducción entre Argentina, México y España, en un contexto adverso para la industria cinematográfica nacional.

Reconocimiento internacional

La virgen de la tosquera tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance 2025, donde fue la única película latinoamericana seleccionada. Luego obtuvo cuatro premios en el BAFICI, incluido el Gran Premio del Jurado, una mención en el Festival de Leeds y el premio a la Mejor Fotografía en el Festival de Sitges, especializado en cine fantástico.

Horarios en San Juan

En San Juan, la película se proyecta en los siguientes complejos:

Cinemacenter San Juan: funciones a las 22.20 desde el jueves 15 al miércoles 21 de enero.

Multiplex San Juan: funciones a las 20.45 del jueves 15 al jueves 22 de enero, con beneficio 2×1 para socios del Club Huarpe.

Hasta el momento, Play Cinema no la tiene en cartelera, pese a lo anunciado previamente en redes sociales.

Con una propuesta austera, perturbadora y profundamente ligada a la historia reciente del país, La virgen de la tosquera se suma a la cartelera sanjuanina como una de las apuestas más singulares del cine argentino contemporáneo.