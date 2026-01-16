En diálogo con DIARIO HUARPE, el secretario de Obras de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, Gustavo Jofré, reveló los detalles de un plan estratégico diseñado para combatir una de las problemáticas más persistentes de la capital: el anegamiento de las calles tras las tormentas.

La iniciativa surge como una alternativa técnica ante la imposibilidad inmediata de liberar el sistema tradicional de acequias, que en gran parte de la ciudad se encuentra obstruido o directamente construido encima por los propios frentistas.

Publicidad

Una problemática histórica sin solución

Durante décadas, los vecinos de diferentes sectores de la Capital sanjuanina han sufrido las consecuencias de cada lluvia intensa que se presenta en la provincia. El agua, al no encontrar cauce por las acequias, se acumula en las calzadas, eleva su nivel y a veces termina ingresando en los domicilios.

Sin acequias, el agua de lluvia no drena y se acumula por días annegando las calles de Capital.

Según explicó Jofré, esta situación se originó cuando las acequias dejaron de cumplir su función de riego; ante la falta de agua, muchos ciudadanos optaron por taparlas para evitar que se convirtieran en focos de basura y suciedad.

Publicidad

"Es una problemática que se arrastra desde hace más de 30 años", precisó Jofré.

En Capital más del 80% de las acequias fueron tapadas.

El funcionario señaló que liberar todas las acequias que hoy están tapadas en Capital representaría un desafío complejo, tanto por los recursos económicos necesarios como por la logística de intervención en zonas donde el sistema está totalmente desaparecido bajo el hormigón.

Ante este escenario, la gestión municipal ha decidido avanzar con un "Plan B" que ya está dando sus primeros pasos.

Publicidad

El sistema de "pozos blancos": captación y drenaje

La solución técnica propuesta consiste en la construcción de una batería de pozos absorbentes o pozos blancos, diseñados específicamente para la captación de agua de lluvia.

A diferencia de un pozo ciego convencional, estas estructuras están preparadas para filtrar el agua de manera eficiente hacia las capas inferiores del terreno.

Jofré detalló que cada pozo tiene una profundidad de 2,5 metros y un diámetro de 1 metro. En su base, cuentan con un material granular drenante que permite que el agua sea reabsorbida por el suelo.

"Este pozo nos permitirá aliviar este tipo de cargas de agua que tenemos en las calles cada vez que llueve", afirmó el secretario, aclarando que, en caso de que la lluvia supere la capacidad de absorción, se puede intervenir con camiones para extraer el excedente.

Zonas críticas y pruebas piloto

El municipio ya ha identificado puntos conflictivos mediante estudios de niveles y un registro fílmico y fotográfico realizado durante momentos de lluvia para observar el comportamiento real del agua.

El proyecto más avanzado se encuentra en la Villa del Carril, específicamente en el Barrio Carolina 2. Esta zona fue seleccionada tras ganar el presupuesto participativo 2025, lo que permitirá la construcción de cuatro pozos blancos iniciales.

"Ellos tienen una situación muy crítica y similar a otras zonas: no tienen acequia y los niveles de las calles son complejos, por lo que el agua no termina de evacuar hacia las arterias principales", explicó Jofré a este medio.

Evaluación constante y futuro del plan

La implementación de este sistema no es aleatoria. La Secretaría de Obras se encuentra evaluando otras "zonas conflictivas" en la Capital, especialmente en áreas de la Villa del Carril donde la situación es generalizada.

Jofré destacó que, tras evaluar los niveles y la zona de cada reclamo, se propone la solución a la Intendente para avanzar con la obra.

Aunque existen antecedentes de proyectos para liberar acequias en el microcentro en gestiones anteriores, el actual secretario de Obras reconoció que el enfoque de los pozos blancos se presenta hoy como la salida más viable para resolver los anegamientos puntuales en los barrios periféricos al centro sanjuanino.

Con este plan, la Municipalidad de Capital busca dar una respuesta técnica y definitiva a un reclamo vecinal que, hasta ahora, parecía no tener solución en el corto plazo.