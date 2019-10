Carrió llamó a "ser muy duros en la defensa de la República", y criticó a "los blandos" de Cambiemos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La diputada nacional por la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, llamó hoy a "ser muy duros en la defensa de la República" y tildó de "blandos" a los integrantes de la coalición Cambiemos que promueven un diálogo con sectores de la oposición. A 18 días de las elecciones a presidente, Carrió se despachó a través de las redes sociales contra los que apoyan la idea de mantener un vínculo fluido con los dirigentes del Frente de Todos, entre los que puntualizó a Sergio Massa y Alberto Fernández. "Dejemos a los blandos las conversaciones con Fernández y Massa para entregar la cabeza de Macri. Viva la República! Viva Mauricio Macri y Miguel Pichetto!", escribió la diputada en su cuenta de Twitter, en apoyo a los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio. Y agregó: "Hay que ser muy duros en la defensa de la República, y en los valores de la convivencia y la unidad nacional". Esta no es la primera vez que Carrió apunta contra integrantes de la coalición gobernante por mostrar una postura no intransigente con sectores opositores. La semana pasada, se despachó contra el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a quien acusó de esconder "muchas cosas", y de que "entregó" a Juntos por el Cambio "en toda la Nación"; se refiere al estrecho vínculo del funcionario nacional con gobernadores del PJ durante los últimos años. "Nosotros lo que hace el Gobierno no lo entendíamos porque Frigerio esconde muchas cosas", señaló Carrió el jueves último, durante un acto de campaña en la Ciudad de Buenos Aires para promover la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta a la reelección. "Nos entregó en toda la Nación, así que no me importa. Hizo a candidatos del PJ candidatos del Gobierno", acusó la diputada de la Coalición Cívica.