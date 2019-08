Carrió: "Si gana Fernández se viene la venganza, pero yo no me voy del país"

Elisa Carrió brindó declaraciones que despertaron polémica en las redes. Lo hizo en el homenaje que se hizo por los 25 años de la reforma de la Constitución al que fue una de las últimas en llegar.

La líder de la Coalición Cívica contó que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, le dijo cuando era jefe de Gabinete: "O venís al Gobierno o estás aniquilada". Basada en este antecedente, Carrió manifestó: "Si gana Fernández se viene la venganza, pero yo no me voy del país. Me quedo y no me amparo en los fueros. Tuve experiencias con hombres, con hijos, pero nunca en una cárcel. Me sentaré en Dolores a esperar pero, eso sí, sacaré la ley del aire acondicionado para tener en la celda".