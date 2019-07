Carrió: "Si vos votás a un ladrón es porque te gusta ser ladrón"

La diputada de Cambiemos, Elisa Carrió se metió de lleno en la previa de las elecciones y apuntó contra los dirigentes opositores. A su vez hizo un análisis de la sociedad y su relación con las urnas. "A mucha gente le gustan los ladrones. Si llegaran al poder, robarían. Si vos votas a un ladrón es porque te gusta ser ladrón", afirmó.

En declaraciones televisivas, la diputada señaló que "siempre" está "al lado" del presidente Mauricio Macri, "mucho más de lo que la gente cree".

Asimismo, indicó: "Cuando me esconde cosas, yo las saco a la luz. Como él no puede negarme, no lo hace. Hay cosas que no me gustan. Sus amistades, cuando va Coti Nosiglia a conversar con él. Yo sé todo. Aparte se le nota en la cara porque los hombres cuando mienten son muy graciosos. Yo no me arrepiento de haberlo apoyado".